CHP'li Nazlıaka: "Gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" - Son Dakika
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CHP'li Nazlıaka: "Gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

01.06.2022 00:57
CHP'li Nazlıaka: "Gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bizim gönlümüzden geçen aday, ki o kişi cumhurbaşkanımız olacak olan kişidir, çok net olarak görüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bizim gönlümüzden geçen aday, ki o kişi cumhurbaşkanımız olacak olan kişidir, çok net olarak görüyoruz. O kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bir dizi ziyaret için Karabük'e geldi. Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Nazlıaka gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasım ayında genel seçim beklediklerini belirtti. Nazlıaka, "Erken seçim olsun veya olmasın Cumhuriyet Halk Partililer olarak disiplinlikle ve çalışkanlıkla sahalardayız" dedi.

"Gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı hiç şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu'dur

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masanın kurulmasında mimar olduğunu ifade eden Nazlıaka, "Aynı zaman da adalet yürüyüşü ile başlayan, daha sonrasında İYİ Parti'ye 15 milletvekili transfer ederek seçimlere katılma noktasında demokratik bir süreci ören, arkasından yine 31 mart seçimlerinde ülkemizin illerine ve ilçelerine baharın gelmesini sağlayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağının dikilmesi konusunda gerçekten de önemli kararları alan partimizin lideridir. Benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı hiç şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayının sadece CHP'nin kararı ile değil, 6'lı masanın vereceği kararla belirleneceğini aktaran Nazlıaka, "Şuanda kurumsal olarak söylemek erken. Çünkü diğer 5 partinin iradesini yok saymış konumda oluruz. Tekrar söylüyorum bizim gönlümüzden geçen aday, ki o kişi cumhurbaşkanımız olacak olan kişidir, çok net olarak görüyoruz. Bütün anketler de bunu doğrular nitelikte. O kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, beraberindeki heyetle birlikte toplantı sonrası esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aylin Nazlıaka, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Nazlıaka: 'Gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur' - Son Dakika


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