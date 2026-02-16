CHP'li Özçağdaş'tan Eğitim Merkezlerine Tepki - Son Dakika
CHP'li Özçağdaş'tan Eğitim Merkezlerine Tepki

16.02.2026 12:09
Özçağdaş, CHP'li belediyelerin çocuk merkezlerini hedef almanın gerçekleri çarpıtmak olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP'li belediyelerin açtığı çocuk eğitim merkezlerine ilişkin, "Bu merkezleri sanki 'gizli eğitim kurumları' gibi göstermeye çalışmak, aslında gerçeği bilerek çarpıtmaktır. Asıl mesele belediyelerin açtığı hukuka uygun çocuk etkinlik merkezleri değil, iktidarın yıllardır yerine getirmediği erken çocukluk eğitimleriyle ilgili vaatleridir." dedi.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de uzun yıllardır okul öncesi eğitim kapasitesinin yetersiz kaldığını, kamusal hizmetlerin paralı hale geldiğini savundu.

CHP'li belediyelerin de okul öncesi eğitim kapasitesini artırmak için çocuk merkezleri oluşturduğunu aktaran Özçağdaş, CHP'li belediyelerin açtığı çocuk eğitim merkezleriyle ilgili iddialara değindi.

Belediyelerin açtığı bu kurumların öneminden bahseden Özçağdaş, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyeler, iktidarın yapamadıklarını tüm Türkiye'de yapmaya başladı. Bugün 13'ü büyükşehir, 37 belediyemizde 800'den fazla oyun, sosyal gelişim, sanat, kültür, spor ve destek hizmetlerine kamusal erişim sağladığımız yapılar var. Bu merkezleri sanki 'gizli eğitim kurumları' gibi göstermeye çalışmak, aslında gerçeği bilerek çarpıtmaktır. Asıl mesele belediyelerin açtığı hukuka uygun çocuk etkinlik merkezleri değil, iktidarın yıllardır yerine getirmediği erken çocukluk eğitimleriyle ilgili vaatleridir. Seçim dönemlerinde kreş vaat edip seçim sonrasında kamusal hizmetleri engellemeye çalışan anlayışın 'çocukları koruma' kılıfında söyleyecek hiçbir şeyi yoktur."

Özçağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı çocuk etkinlik merkezlerinin hukuka uygunluğunun tescil edildiğini de söyledi.

Kaynak: AA

Politika, Çocuk, Son Dakika

