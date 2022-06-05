CHP'li Özel, 1147 soru önergesinin içeriksiz yanıtlandığı gerekçesiyle iade edilmesini istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekillerinin 1147 yazılı soru önergesinin, içeriksiz ve özensiz yanıtlandığı gerekçesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından ilgili bakanlıklara iade edilmesini istedi.

Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, yazılı soru önergelerinin parlamentonun en etkili bilgi edinme ve denetleme yöntemlerinden biri olduğunu, Anayasa ve İçtüzük'te yeri olduğunu ifade etti.

AK Parti iktidarında soru önergesi yanıtlama oranının gitgide azaldığını savunan Özel, 1 Haziran 2022 itibarıyla sunulan 64 bin 942 yazılı soru önergesinden anayasal süresi içinden yanıtlananların oranının yüzde 12,04 olduğunu belirtti.

Özgür Özel, yanıtlanan önergelerin önemli bir bölümünün içerikten yoksun, özensiz ve çalakalem olduğunu, bazı bakanların önergelere link ekleyerek yanıt verdiğini savunarak, bu durumun Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüğünü ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in anayasal süresi içinde soru önergesi yanıtlamadığını, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise kendisine iletilen soru önergelerinin yüzde 0,3'ünü süresi içinde yanıtladığını kaydeden Özel, milletvekillerinin çok açık istatistiki rakamlar talep ettiği önergelere verilen yanıtlarda hiçbir istatistiki verinin bulunmadığını, özellikle İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın önergelere, sorulardan bağımsız olarak ilgili mevzuatı içeren "kopyala-yapıştır" biçiminde yanıtlar verdiğinin görüldüğünü aktardı.

1147 önergeyi ve yanıtlarını başvurusuyla birlikte TBMM Başkanı Şentop'a gönderen Özel, "Böyle örneklerin olduğu bir dönemde, bu tip önergeleri geri göndermeniz ve bu konularda uyarılarda bulunmanız, İçtüzükte olmayan bir yetkiyi kullanmanız değil, tam tersine Meclis'in saygınlığı, itibarı ve yaptığınız görevin gereği olarak kaçınamayacağınız bir gerekliliktir. Buna İçtüzüğün cevaz vermediği yönünde bir görüşünüz varsa İçtüzük değişikliği için harekete geçmeniz ve bu konuda bir beyanda bulunmanızın tüm siyasi partiler tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyor, CHP Grubu olarak bu konuda yapacağınız girişime tüm gücümüzle destek vereceğimizi belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.