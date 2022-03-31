CHP'li Özel'den, Muharrem Aksem'in ölümünün incelenmesi için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrı - Son Dakika
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CHP'li Özel'den, Muharrem Aksem'in ölümünün incelenmesi için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrı

31.03.2022 11:29
CHP'li Özel'den, Muharrem Aksem'in ölümünün incelenmesi için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'da yaşamını yitiren Muharrem Aksem'in şüpheli ölümünün incelenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'da yaşamını yitiren Muharrem Aksem'in şüpheli ölümünün incelenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrı yaptı.

Özel, Aksem'in "şüpheli" ölümüne ilişkin olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'na yazılı başvuruda bulundu.

Başvurusunda, 24 Mart akşamı eve dönmemesi üzerine başlatılan incelemede Aksem'in cansız bedeninin polislerin atış talimi yapmak için kullandıkları boş arazide bulunduğunu anlatan Özel, "Aksem'e ulaşılamadığı saatlerde araziden silah sesleri geldiğine ilişkin tanık beyanları bulunduğunu" savundu.

Şanlıurfa Barosunun konuya ilişkin açıklamasında, "Bu şekilde denetimsiz bir şekilde atış talimi yapılması, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, açıkça yaşam hakkı ihlaline yol açmaktadır. Devletin öncelikle çocukların güvenli alanlar da yaşama hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır." ifadelerine yer verildiğini aktaran Özel, Şanlıurfa Valiliğinden ise "ölüm olayının resmi atış ve eğitim yerinin 300 metre dışında olduğu, otopsi incelemesinde Aksem'in vücudunda mermi giriş çıkışı bulunmadığı ancak vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu ve bir cismin infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği" şeklinde açıklamada bulunulduğunu belirtti.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Aksem'in ön otopsi raporunda vücudundan 12 adet farklı boyutlarda metalik cisim çıkarıldığı ve sağ elinin olmadığı belirtilmektedir. Maalesef bu coğrafyada uzun yıllardır çocuklarımızın yabancı cisimlerin infilakıyla yaşamını yitirdiği nice üzücü olay yaşanmıştır. 26 Eylül 2009'da Lice'nin Şenlik Köyü'nde 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un, 15 Temmuz 2019'da Ovacık'ın Bilgeç Köyü'nde Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu yaşamlarını yitirmiş, ancak bu ölümlere ilişkin etkili bir soruşturma yürütülmemiştir. Komisyonunuzun kuruluş kanunu olan 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu'nun 4'üncü ve 5'inci maddeleri komisyonunuza bu tür olaylarda görev yapabileceği açıktır. Komisyonunuz 16 yaşındaki bir evladımızın 'denetimsiz atış talimi' sırasında yaşamını yitirdiği iddialarını da yok saymadan konuyu gündemine almalıdır. TBMM'nin bu konuda etkin rol oynaması gerçeğin ortaya çıkmasına ve somut önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa, İnceleme, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel'den, Muharrem Aksem'in ölümünün incelenmesi için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrı - Son Dakika


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