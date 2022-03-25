CHP'li Özel, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları için yapılan ödemeleri sordu - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle "Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM)" ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Özel, önergede, KKM uygulamasında ilk 3 aylık dönemin tamamlandığını, uygulama kapsamında hesap açtıranlara, 84 milyonun vergilerinden banka faizlerine ek olarak döviz kurundaki artış kadar ek faiz ödendiğini belirtti.

23 Mart 2022'de yapılan açıklamada, uygulama kapsamında 270 milyar lirası Hazine destekli, 321 milyar lirası Merkez Bankası destekli hesaplar açıldığına, 28 bin 934 tüzel kişinin uygulamadan yararlandığına yönelik bilgilerin yer aldığını anlatan Özel, millete çıkan ek faturayla ilgili "bütçe üzerindeki yükü oldukça sınırlı" şeklinde somut bilgi içermeyen değerlendirmelerin paylaşıldığını savundu.

Özel, mevduat tutarları açıklanırken, "faiz yükünün perdelenmesinin" şeffaflık ve doğru bilgi bekleyen kamuoyunda yeni tereddütlerin oluşmasına yol açacağını ifade ederek, Bakan Nebati'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"KKM uygulaması kapsamında, Hazine ve Merkez Bankası destekli kaç hesap açılmış, gün gün bu hesaplardaki mevduatların tutarı ne olmuştur?

Söz konusu hesaplardan 22 Mart 2022 tarihi ile önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla vadesi dolanlara, Hazine ve Merkez Bankası desteği olarak yapılan ek ödemelerin tutarı ayrı ayrı ne kadardır? Kaç hesap sahibine ne kadar ek ödeme yapılmıştır? Vadesi dolan hesaplardan, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ne kadarı yenilenmiştir?

Açıklama yaptığınız 23 Mart 2022 tarihli döviz kuru seviyesi ile 30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri için yapılacak ek ödemelere ilişkin bir hesaplama yapılmış mıdır? Bakanlığınızın bütçeye ne kadarlık bir yük geleceğini hesaplamıştır? Uzmanlar, ilk dönem için 10-12 milyar liralık bir yük hesaplarken, Bakanlığınızın bütçe yükü ile ilgili 'oldukça sınırlı' değerlendirmesinin için ölçütü nedir?

Devlet söz konusu uygulama kapsamında BSMV ve kurumlar vergisi olarak, ne kadarlık bir vergiden vazgeçmiştir? Bu miktarın vergi gelirleri içindeki payı nedir? Bu miktar 'oldukça sınırlı' kapsamında mıdır? Uygulama kapsamında 'döviz kurları düşecek', 'döviz rezervi artacak', 'enflasyon düşecek', 'cari açık azalacak' hedefleri açıklanırken, bu hedeflerin hiçbirisinin tutmamasının nedeni nedir?"