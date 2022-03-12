CHP'li Özel: Türkiye için en doğrusunu birlikte yapacağız - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2023 seçiminde parti olarak başarı sağlayacaklarını belirtip, "Türkiye için en doğrusunu hep birlikte yapacağız" dedi.

Adana'da ASKİ Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan CHP'li Özel, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünya siyaset tarihinin en uzun ve en kapsamlı 'adalet yürüyüşü'nü gerçekleştirdiğini söyleyip, 31 Mart seçiminde 11 büyükşehri kazandıklarını vurguladı. 2023 seçimlerinde de başarı sağlayacaklarını kaydeden Özel, "Hiç kimseyi, hiçbir seçmeni dışlamadan ve seçmenin oyuyla gelmiş hiçbir partiyi dışlamadan hep beraber, omuz omuza, kucak kucağa geleceği doğru yürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye için en doğrusunu hep birlikte yapacağız" dedi.

CHP'li Salıcı ise ülkede bir krizin var olduğunu, bunun ortadan kalkması için CHP'nin iktidara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.