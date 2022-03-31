CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi! - Son Dakika
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CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!

31.03.2022 15:38
CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok sert ifadelerle yüklendi. Altı liderin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını bir büyükelçiye onaylattıkları yönündeki iddialarına ilişkin konuşan Özkoç "Elinde ne kadar bilgi ve belge varsa ortaya çıkart. Türkiye İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi." diye konuştu.

Engin Özkoç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"KAŞIKÇI CİNAYETİ ÖRTBAS MI EDİLİYOR?"

Konuşmasında ilk olarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'a devredilmesi talebine değinen Özkoç, "Artık önümüzdeki günlerde Erdoğan'dan bir Suudi Arabistan ziyareti bekliyoruz. Erdoğan, prens tarafından herhalde kırmızı hali ile karşılanacaktır. Mevzu dolar olunca en vahşi cinayetler bile örtbas edilebiliyor" iddiasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun,Kaşıkçı kararının mürekkebi soğumadan "Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşme adımları" diye açıklama yaptığını hatırlatan CHP'li Özkoç "Normalleşme adımları bir katliamı örtbas etmek midir?" diye sordu.

"MHP YÜZDE 7'Yİ DE BULAMAYACAK"

Yüzde 7'ye indirilen seçim barajıyla ilgili de konuşan Özkoç şöyle devam etti:

"Yüzde 10 barajı, AKP'yi desteklediği için yüzde 7'nin altına düşen MHP adına yüzde 7 olarak belirleniyor. Biz eminiz ki MHP'ye o baraj da yetmeyecek. MHP hem AKP yandaşlığının hem barajın altında kalacaktır."

"PARTİ YÖNETİCİLERİNİZE SARAYDA YEMEK VERİYORSUNUZ"

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasaklı olmamasını da eleştiren Özkoç; şu vurguları yaptı:

"Soruyoruz, 50 tane bahane uyduruyorlar. Samimi iseniz bir cümle ekleyeceksiniz. 'Bize güvenin' diyorlar. Peki biz size nasıl güvenelim? Sarayda milletin parasıyla AKP eski milletvekilli ve il başkanlarını anlı şanlı ağırladınız mı? Evet. Yemek verdiniz mi? Evet. Millet dışarıda açlıktan kırılıyor. Millet ucuz et, yağ, şeker kuyruğunda ama siz parti yöneticilerinize ve milletvekillerinize sarayda yemek veriyorsunuz. Yasaklı mı? Değil. Güvenelim mi? Nasıl güvenelim. AKP'li gençler, sarayın uçağı ile Özbekistan'a götürüyor. Parayı millet veriyor. Protokolde Bilal Erdoğan ilk sırada oturuyor."

"ELİNDE BİLGİ-BELGE VARSA ÇIKART"

Konuşmasının son bölümünde ise İçişleri Bakanı Soylu'nun iddialarına yanıt veren Özkoç'un, hayli sert ifadeleri şöyle:

"Soylu, yeni güzellemeler yapıyor. Anlatıyor, dizi-film gibi maşallah. Adam, kendi yaptığı açıklamalardan dolayı kendisine söylenen sözlerden hiç rahatsız olmuyor. Çünkü o, bir amaç doğrultusunda hareket ediyor. Ortalığı karıştırmak istiyor. Zamlardan bahsedilmesin istiyor. Yaşanan kaostan bahsedilmesin istiyor. 'Ben çıkayım, bana ne söylenirse söylensin, nasıl olsa yüzüm kızarmıyor, bir şey söylerim, arkası gelir gelmez, önemli değil'. '10 bin doları söyle Soylu, kim o?' Çıt yok. Kim olduğunu söylemiyor. Kara para aklayıcılarını kaçırıyor; 'Söyle soylu, neden yaptın?' Çıt yok. Her şeyi söylüyoruz. Soylu, suratı kızarmadan başka bir şey söylüyor. Biz de buradan diyoruz ki elinde ne kadar bilgi ve belge varsa ortaya çıkart. Türkiye İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi."

YORUMLAR
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Süleyman Soylu, Engin Özkoç, Politika, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi! - Son Dakika
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