CHP'li Öztrak, fon soruşturmasında siyasi ayağın derhal açıklanmasını istedi

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmasına ilişkin, "Bu hiyerarşik örgüt yapısının siyasi ayağında kimler varsa derhal kamuoyuna açıklayın." dedi.

Öztrak, Meclis'teki basın toplantısında, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

AK Parti hükümetlerinin kullandığı kaynaklara rağmen Türkiye'yi daha müreffeh bir ülke haline getiremediğini savunan Öztrak, Türkiye'nin AK Parti yönetiminde sorunlar sarmalından kurtulamadığını iddia etti.

Adalet, basın özgürlüğü gibi endekslerde Türkiye'nin son sıralarda yer aldığını ileri süren Öztrak, "Ülkenin potansiyelini çalanlar, geriye borçlu, yorgun ve her alanda adaletin bittiği bir enkaz bıraktı." ifadesini kullandı.

Fon soruşturması kapsamında yapılan gözaltı, tutuklama ve görevden almaları "önemli gelişmeler" olarak niteleyen Öztrak, "Bu vurgunu bazı bürokratların üzerine yıkarak kimse siyasi sorumluluktan kaçamaz. Bu bürokratlara kim referans olduysa, kim kefil olduysa, kim bunları bu makamlara atadıysa bu vurgunun siyasi ayağı da odur." diye konuştu.

Organize suç örgütü olduğu durumlarda bunun bir de "liderinin bulunması" gerektiğini söyleyen Öztrak, "Bu soygunun siyasi ayağını tutuklanan eski Aile Bakanıyla çerçeveleyip birkaç bürokratı ve onu günah keçisi ilan edip bu işten sıyrılamazsınız. Bu hiyerarşik örgüt yapısının siyasi ayağında kimler varsa derhal kamuoyuna açıklayın." açıklamasında bulundu.

ABD'deki ara seçim sonuçlarına da değinen Öztrak, gelecek dönemde Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomasiyi kişisel ilişkilerin ötesinde daha geniş bir tabana yayması gerektiğini kaydetti.