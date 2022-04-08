CHP'li Öztrak: Genel başkanımız devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Genel başkanımız devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir

08.04.2022 17:07
CHP'li Öztrak: Genel başkanımız devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız ana muhalefet lideri olarak, üstelik de 27,5 yılını bu devlete hizmet ederek geçirmiş bir lider olarak elbette ki millet adına devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız ana muhalefet lideri olarak, üstelik de 27,5 yılını bu devlete hizmet ederek geçirmiş bir lider olarak elbette ki millet adına devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Öztrak, CHP'nin enflasyon çözüm planına ilişkin, "Milletimiz bizi göreve getirir getirmez enflasyonla mücadele için şu adımları derhal atacağız; Merkez Bankası Başkanını ve Para Politikası Kurulu üyelerini derhal değiştireceğiz. Bankanın başına, tüm dünyada saygı uyandıracak bir ismi atayacağız. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığının üzerinden siyasetin vesayetini kaldıracağız. Bunun için gereken hukuki düzenlemeleri hemen yapacağız. Merkez Bankası'nın kasasına arka kapıdan el uzatılmasına izin veren uygulamalara, karşılıksız para basmaya yönelik, muhasebe oyunlarına son vereceğiz. İş başına gelir gelmez, Stratejik Planlama Teşkilatı'nı kuracağız. Bu teşkilat eliyle, TÜİK'in, enflasyon ve milli gelir başta olmak üzere, yayımladığı tüm istatistikleri denetimden geçireceğiz. Kamuda mali disiplini sağlayacağız. Dünya standartlarında bir Kamu İhale Yasası çıkaracağız. Kamu borç yönetiminde yabancı parayla ve altınla borçlanmanın ağırlığını azaltacağız. Borçlanmamız gerekirse, milli paramızla borçlanacağız. Gıda ve enerji arz güvenliğini, milli güvenlik meselesi olarak göreceğiz" dedi.

ET VE SÜT KURUMU ZİYARETİ

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na gitmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız, kadın milletvekillerimiz ve kadın kolları başkanımızla beraber, ülkemizdeki çocuklarımızın açlığına dikkat çekmek için, Et ve Süt Kurumu'na gitti. 'Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin' dedi. Sayın Genel Başkanımız ana muhalefet lideri olarak, üstelik de 27,5 yılını bu devlete hizmet ederek geçirmiş bir lider olarak elbette ki millet adına devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir. Hele ki bu milletin yoksul çocuklarının et ve süt hakkını konuşmak için Et Süt Kurumu'nu hayli hayli ziyaret eder. Peki bunlar bu kapıları hangi hakla kapatmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı bu ziyaretler aynı zamanda devlet kurumlarının içinde bulunduğu durumu görmek ve milletimize de göstermek için yaptığı ziyaretlerdir. Bu ülkenin yoksullarının hakkını soracak bir Kemal Kılıçdaroğlu var, biz varız. İktidara gelir gelmez bu bozuk düzeni düzeltecek adımları hızla atacağız" ifadesini kullandı.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Bankası, Ana muhalefet, Faik Öztrak, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Genel başkanımız devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir - Son Dakika


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