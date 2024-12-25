CHP'li Öztürkmen, Antep savunmasının milli mücadelenin önemli bir abidesi olduğunu söyledi

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bugünün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı olduğunu belirterek, "Antep savunması, milli mücadelenin önemli bir abidesidir. Dünyada eşi benzeri görülmemiştir." dedi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 25 Aralık tarihinin nice kahramanın destan yazdığı bir gün olduğunu söyledi.

Antep'in 15 Ocak 1919 tarihinde İngilizler tarafından işgal edildiğini, Ekim'de de Fransızların Antep'e girdiğini anımsatan Öztürkmen, Kasım ayında da vatan savunması hazırlıklarının başladığını belirtti.

Öztürkmen, o dönem Fransız askerlerinin saldırısından annesini korumaya çalışırken şehit düşen 10 yaşındaki Mehmet Kamil, köyleri dolaşarak işgale karşı direnişi örgütleyen ve çatışmalarda arkadaşlarının şehit olmasıyla tek başına Fransız işgal birliklerine direnirken şehit düşen Şahin Bey gibi çok sayıda ismin kahramanlık hikayelerini anlattı.

Antep'in savunulmasında, dikkat çekilmesi ve unutulmaması gereken en önemli noktalardan birisinin mücadeleyi fakir Türk köylüsünün gerçekleştirmesi olduğunu ifade eden Öztürkmen, Çınarlı mevzilerinin topraksız, yoksul köylerinin direnciyle geçilemediğini belirtti.

Öztürkmen, yaklaşık 10 ay süren çatışmalarda 6 bin 317 vatan evladının şehit verildiğini ve bu fedakarlıklara karşı TBMM'nin Antep'e 1921'de "Gazi" ünvanı verdiğini anımsattı.

Hasan Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Antep savunması, milli mücadelenin önemli bir abidesidir. Dünyada eşi benzeri görülmemiştir. Dünyadaki şehir savunma savaşlarında; Verdun ve Stalingrad gibi tarihe geçmiş şehir savunmalarında iki devletin modern orduları karşılıklı savaşıyordu. Antep'te ise modern orduya karşı yokluğun kıskacında sıkışan halk topyekün seferber olarak, canını siper etmiş, kanını akıtmış, hürriyetin istikbalinde bağımsızlığını aramıştı.

Bu nedenledir ki, bir başka Gazi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bu tek Türk şehri hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı ve Gazi unvanını hakkıyla, layıkıyla kazandı' sözlerine mazhar olmuştur."