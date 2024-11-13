CHP'li Öztürkmen'den Mülakatlara İtiraz

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuda mülakatların kaldırılmasını istedi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın kamuda mülakatların kaldırılacağına dair vaatlerde bulunduğunu ancak kamuda mülakatların kaldırılmadığını söyledi. Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan alanların mülakatta elendiğini söyleyen Öztürkmen, bunun son örneğinin Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşandığını söyledi.

Öztürkmen, Doğuş Can Kavaklı isimli gencin Asarcık Kaymakamlığının mülakatına girdiğini, adaylar arasında en yüksek puanı alan kişi olmasına rağmen mülakatta elendiğini, ardından hayatına son verdiğini ifade etti.

"Cumhuriyet savcılarınca konunun soruşturulmasını talep ediyoruz" diyen Öztürkmen, kamuda mülakatların kaldırılmasını istedi.