CHP'li Öztürkmen: Gençlik Umutsuz, Tarım Bitme Noktasında

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, gençliğin işsiz ve umutsuz olduğunu, yurtdışına çıkmanın yollarını aradığını ifade etti.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın halkı açlık sınırının altında bıraktığını, Türk tarımını bitirme noktasına getirdiğini savundu.

Türk çiftçisinin, ürettiğini ancak hak ettiği fiyata satamadığını kaydeden Öztürkmen, sattığı mahsulün parasıyla gübresini, mazotunu alamadığını belirtti.

Hasan Öztürkmen, 70 yaşındaki insanların ucuz ekmek kuyruklarına girdiğini, 12 bin 500 lira maaşla açlığa mahkum edildiğini söyledi.

İktidarın, hayvancılığı silkelediğini ileri süren Öztürkmen, "İthal hayvan politikasıyla yabancı üreticiyi ihya ettiniz. Türk besicinin ocağına incir ağacı diktiniz." ifadesini kullandı.

Öztürkmen, gençliğin işsiz, umutsuz ve mutsuz olduğunu savunarak, "Ülkemizden umutlarını kestirdiniz. Yurtdışına çıkmanın yollarını arıyorlar. Liyakatin yerine getirdiğiniz mülakat sistemi milyonlarca genci mağdur etti." dedi.

Sayıştay raporlarında, her yıl belediyelerin SGK'ye olan borçlarının artarak biriktiği uyarısının yapıldığını hatırlatan Öztürkmen, ancak bu belediyelerin yaklaşık yüzde 80'inin AK Parti'nin elinde olduğu için bir şey yapılmadığını iddia etti.

CHP'li Öztürkmen, Sayıştayın, her yıl SGK'ye ilişkin raporlarında belediye borçlarına dikkati çektiğini belirterek, AK Parti iktidarının yıllardır yönettiği belediyelerin SGK'ye artan borçlarını seyrettiğini öne sürdü.