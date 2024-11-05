CHP'li Pala'dan Aile Hekimliği Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Pala'dan Aile Hekimliği Eleştirisi

CHP'li Pala, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin hastalara zarar vereceğini ve sağlık hizmetlerini zorlaştıracağını belirtti.

05.11.2024 16:50
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin, "Sağlık merkezlerine gidip herhangi bir ücret ödemeden ilaçları alma imkanı olan hastalar artık o tedaviyi alabilmek için maaşlarından kaynak ayırmak zorunda kalacak. Kamu hizmetlerinde hizmete erişmek daha da zorlaşacak." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini eleştirdi.

Yönetmeliğin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatan Pala, "Bu yönetmelik değişikliğiyle zaten birinci basamakta çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan hem aile hekimleri hem aile sağlık merkezlerindeki diğer çalışanlar kendilerini daha da kötü hissetmeye başladılar. Bu değişiklikle aile hekimlerinin bazı ilaçları yazmasına sınırlama getirildi. Sevklerle ilgili sıkıntılar var." diye konuştu.

CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığının düzenlemeyi yaparken konunun taraflarıyla görüşmediğini, ilgili sendikaların bu yönetmeliğe karşı açıklamalar yaptığını, ancak Bakanlığın bunları dinlemediğini savundu.

Yönetmelik değişikliğinin olumsuz etkileri olacağını dile getiren Pala, şunları kaydetti:

"Birinci basamakta çalışanlar daha da mutsuz olacak ve bu mutsuzluk bu merkezlerden yararlanmak zorunda kalan hastalara da yansıyacak. Çünkü sağlık merkezlerine gidip herhangi bir ücret ödemeden ilaçları alma imkanı olan hastalar artık o tedaviyi alabilmek için maaşlarından kaynak ayırmak zorunda kalacak. Kamu hizmetlerinde hizmete erişmek daha da zorlaşacak."

Pala, Sağlık Bakanlığının kararını gözden geçirmesini ve "kimseye yararı olmayan" bu yönetmeliği geri çekmesini istedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Kayıhan Pala, Politika, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Pala'dan Aile Hekimliği Eleştirisi - Son Dakika

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