CHP'li Şahin: "10 ildeki devlet hastanelerinin ihaleleri iptal edildi" - Son Dakika
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CHP'li Şahin: "10 ildeki devlet hastanelerinin ihaleleri iptal edildi"

12.05.2022 12:29
CHP'li Şahin: "10 ildeki devlet hastanelerinin ihaleleri iptal edildi"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığının bütçe yetersizliği nedeniyle 10 ilde toplam 2 bin 500 yataklı 10 devlet hastanesi ihalesinin iptal edildiğini öne sürdü.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığının bütçe yetersizliği nedeniyle 10 ilde toplam 2 bin 500 yataklı 10 devlet hastanesi ihalesinin iptal edildiğini öne sürdü.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kars, Bingöl, Şırnak, Manisa, Konya Akşehir, Kahramanmaraş Afşin, Adana Yüreğir, Aydın Çine, Ordu Gölköy devlet hastaneleri ve İzmir Selçuk'taki muhtemelen ek bina olan hastane ihalelerinin iptal edildiğini savunarak, iptallere dair belgelerin de ellerinde olduğunu ifade etti.

İptal gerekçesinin "ekonominin kötü gidişatı nedeniyle inşaat maliyetlerinin bir hayli artması ve hastane yapımı için Sağlık Bakanlığının ayırdığı bütçenin yetersiz kalması" olduğunu iddia eden Şahin, şirketlerin ya ayrılmış bütçenin çok üzerinde teklif verdiğini ya da ihaleye hiç girmediğini söyledi.

Yaklaşık 2-3 aydır hizmette olan Balıkesir Havalimanı'na bir tek uçağın dahi gelmediğini, 2019'da buraya 76 milyon lira harcandığını kaydeden Şahin, diğer taraftan Balıkesir Devlet Hastanesi'ne ihtiyaç olduğunu, 2019'da 93 milyon lira bütçesi bulunan yer için hala para beklendiğini belirtti.

Şahin, bu durumun kamu kaynakların boşa harcanmasının bir örneği olduğunu savunarak, "10 hastanenin toplam maliyeti 4 milyar lira civarında. Ama 4 milyar bulamayan Sağlık Bakanlığı 13 şehir hastanesinin sadece 2022 yılındaki hizmet ve kira ödemesi için 21,5 milyar lira harcıyor. Bunun bir kısmının da döviz bazında olması sebebiyle reel rakam 30 milyar lira civarında. Yani yandaş şirketlerin işletmiş olduğu 13 şehir hastanesi için 30 milyar para bulabilen Sağlık Bakanlığı, 10 ilin devlet hastanesi için 4 milyar lirayı bulamıyor." diye konuştu.

12 Mayıs'ın Hemşireler Günü olduğunu hatırlatan Şahin, tüm hemşirelerin gününü kutlayarak, gelecekte çok daha güzel bir çalışma ortamına sahip olmaları temennisinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Fikret Şahin, Milletvekili, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Şahin: '10 ildeki devlet hastanelerinin ihaleleri iptal edildi' - Son Dakika


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