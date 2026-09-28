CHP'li Sarı Batman'da hem kongre takvimini hem Terörsüz Türkiye sürecini anlattı - Son Dakika
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CHP'li Sarı Batman'da hem kongre takvimini hem Terörsüz Türkiye sürecini anlattı

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CHP\'li Sarı Batman\'da hem kongre takvimini hem Terörsüz Türkiye sürecini anlattı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Batman'da iptal edilen 38. olağan kurultayın yeniden yapılacağını, kongrelerin Ekim'de başlayıp partinin Şubat'ta kurultay yapabileceğini söyledi. Sarı, yaklaşık 2 yıldır süren Terörsüz Türkiye sürecini son değil başlangıç olarak gördüklerini belirtti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Yaklaşık 2 yıldır devam eden bir Terörsüz Türkiye süreci var. Bu süreç yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başlıyor. Ancak biz bu süreci bir son olarak görmüyoruz. Biz bu süreci bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Batman'da partisinin il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Sarı'ya ziyaretinde CHP Batman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ekin, Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ile Bitlis İl Başkanı Maruf Kızılağaç da eşlik etti.

'KONGRE SÜREÇLERİMİZ BAŞLIYOR'

Burada açıklamalarda bulunan Sarı, partisinin kongre sürecinin başladığını ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir sürecin içerisindeyiz şu anda. Kongre süreçlerimiz başladı. Yaz aylarında yaşadığımız türbülanstan sonra, ben oraya türbülans diyorum, parti kendi yolunda ve istikametinde ilerliyor. En başından beri ilan ettiğimiz gibi iptal edilen 38'inci olağan kurultayımızı yeniden yapmak üzere kongre takvimimizi açıkladık. Arkadaşlarımıza da gitmemelerini, partinin içinde kalmalarını önerdik her seferinde. Kongre süreçlerimiz başlıyor. Madem ki hukuk iptal etti bu kurultayı, gelin bunu bir defa daha şaibesiz yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şaibe yaraşmaz. 'Hep beraber bu kongreleri yapalım' diye söyledik ama arkadaşlarımız ayrılıp gitmeyi, başka bir parti kurmayı tercih ettiler. Ama biz kendi tabanımıza verdiğimiz söze bağlı olarak Eylül ayından itibaren kongre takvimini ilan edeceğimizi duyurmuştuk en başında. Onu da başlatmış olduk. Ekim ayından itibaren de biz mahalle seçimlerimizden başlayarak, kongrelerimizi tamamlayacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi Şubat ayına geldiğinde kurultayını yapabilir hale gelecek. Bu süreci hep beraber işletiyoruz" dedi.

'EN BAŞINDAN BERİ SÜRECİN DESTEKÇİSİ OLDUK'

Terörsüz Türkiye sürecinin destekçisi olduklarını ifade eden Sarı, "Tabi bu bölgenin özelinde en önemli konulardan birisi hiç kuşku yok ki, yeni başlatılmış olan bu Terörsüz Türkiye dediğimiz, ya da adını milli birlik, beraberlik, kardeşlik veya demokratikleşme ne koyarsanız koyun, olumlu gelişen bir süreç var. Biz bu olumlu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri bu sürecin destekçisi olduk. Hatta bu süreç başlamazdan önce biliyorsunuz geçmişte bu tür denemeler oldu ama bu tür denemelerin hep yanlışlarını, aksaklıklarını anlatageldik. Bunun doğru zemininin parlamento zemini olduğunu söyledik. Hiçbir şeyin vatandaşın gözünden kaçmadan açık yüreklilikle hem batıdaki seçmenlerimiz, vatandaşlarımız hem doğrudaki vatandaşlarımızın gönül rızasıyla destek verebileceği zeminde, şeffaflıkta, açıklıkta yürütülmesi gerektiğini hep söyleyegeldik. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bir Terörsüz Türkiye süreci var. Bu süreç yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başlıyor. Ancak biz bu süreci bir son olarak görmüyoruz. Biz bu süreci bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü mesela sadece devletin bekası çerçevesinde ve güvenlik ekseninde değerlendirilemeyecek kadar geniş, çok boyutlu bir mesele. Devletin ilk defa, kamu kurumlarının da ilk defa bu çizgiye gelmesi bizim açımızdan son derece önemlidir. Yani devletin bekası açısından, küresel gelişmeler açısından kamu bürokrasisinin de bu meseleye el atması çok önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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