CHP'li Sarı Batman'da Terörsüz Türkiye sürecini başlangıç olarak gördüklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Sarı Batman'da Terörsüz Türkiye sürecini başlangıç olarak gördüklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Sarı Batman\'da Terörsüz Türkiye sürecini başlangıç olarak gördüklerini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Batman'da Terörsüz Türkiye sürecini başlangıç olarak gördüklerini ve sürece destek verdiklerini söyledi. Sarı, iptal edilen 38. Olağan Kurultay'ın yeniden yapılacağını ve kongrelerin ekimde başlayacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri bu sürecin destekçisi olduk. Doğru zeminin parlamento zemini olduğunu söyledik. Yaklaşık iki yıldır devam eden bir süreç var. Bu süreç yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başlıyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Sarı, CHP Batman İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Yılmaz Özkanat tarafından karşılanan Sarı, burada il teşkilatı ve partililerle bir araya geldi.

Sarı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre sürecinin başladığını söyledi.

CHP'nin kendi yolunda ve istikametinde ilerlediğini belirten Sarı, "İptal edilen 38. Olağan Kurultayımızı yeniden yapmak üzere kongre takvimimizi açıkladık. Arkadaşlarımıza da gitmemelerini, partide kalmalarını önerdik her seferinde ama arkadaşlarımız ayrılıp gitmeyi, başka bir parti kurmayı tercih ettiler. Kongre süreçlerimiz başlıyor. Madem hukuk iptal etti bu kurultayı, gelin bunu bir defa daha şaibesiz yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şaibe yaraşmaz." diye konuştu.

Sarı, ekim ayı itibarıyla kongrelerin başlayacağını kaydederek, "Cumhuriyet Halk Partisi 2027 yılının şubat ayına gelindiğinde kurultayını yapabilir hale gelecek." ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Sarı, sürecin olumlu ilerlediğini belirtti.

Sarı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri bu sürecin destekçisi olduk. Doğru zemininin parlamento zemini olduğunu söyledik. Vatandaşlarımızın gönül rızasıyla destek verebileceği zeminde, şeffaflıkta, açıklıkta yürütülmesi gerektiğini hep söyledik. Yaklaşık iki yıldır devam eden bir süreç var. Bu süreç yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecini bir son olarak görmüyoruz, bir başlangıç olarak görüyoruz. Sadece güvenlik ekseniyle sınırladığımızda bu süreci derinleştiremeyiz. Bu süreci kültürel, sosyal, kalkınma ve ekonomik boyutlarıyla çok boyutlu bir biçimde ele almakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çerçeveden bakıyoruz."

İlerleyen günlerde bölgeyi daha sık ziyaret edeceklerini dile getiren Sarı, parti politikalarını vatandaşa anlatmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiMüslim SarıPartilerPolitikaTürkiyeBatmanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:27:17. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Sarı Batman'da Terörsüz Türkiye sürecini başlangıç olarak gördüklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei