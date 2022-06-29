CHP'li Sarıbal, Erzincan'daki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal, Erzincan'daki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi

29.06.2022 12:55
CHP'li Sarıbal, Erzincan'daki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faaliyetleri geçici olarak durdurulan Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faaliyetleri geçici olarak durdurulan Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi.

Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nisan ayında bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sahayı genişletmek ve havuzu büyütmek isteyen şirketin hukuku gasp ettiğini öne süren Sarıbal, alanda yapılan, hakim ve bilim insanlarının da bulunduğu keşfe katılmalarının engellendiğini ifade etti. Sarıbal, "Şimdi bu patlamadan sonra ne düşünüyorsunuz? Bizce tamamen kapatılması gereken o maden meselesi için şimdi hangi vicdanla, hangi akılla, hangi şirketlere teslim olma anlayışıyla sürece bakabileceksiniz?" diye konuştu.

İliç'teki maden işletmesinin üretiminin derhal durdurulmasını isteyen Sarıbal, bölgenin ıslah edilerek, siyanür felaketine maruz kalmaması için toplumu duyarlı olmaya çağırdı.

İstanbul Milletvekili Şeker de şirketin atık havuzunda kapasite artırımına gittiğini, havuzun dolguyla yükseltildikçe olası bir depremde daha büyük bir tehlikeye açık hale geldiğini ve her an patlayabilecek durumda olduğunu ileri sürdü.

Şeker, "Karasu Nehrine karışacak olan atıklar, önce Keban'a sonra Karakaya Barajı'na daha sonra Atatürk Barajı'na, bütün Mezopotamya bölgesine tehdit oluşturacak durumda. O bölgedeki bütün tarımsal sulama da bu barajlardan yapılıyor. Anadolu bölgesini, böylesine bir felakete açık hale getirmeye kimsenin hakkı yok." değerlendirmesini yaptı.

Madenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu dile getiren Şeker, bunun yeterli olmadığını savundu. Şeker, "Mesele ceza kesilmesi değil, bütün Anadolu'yu yok edebilecek bir tehlikenin ortadan kaldırılması meselesidir." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal, Erzincan'daki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal, Erzincan'daki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi - Son Dakika
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