CHP'li Sarıbal: "Hem süt hem yem paritesi derhal düzeltilmeli" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "Hem süt hem yem paritesi derhal düzeltilmeli"

15.03.2022 17:20
CHP'li Sarıbal: "Hem süt hem yem paritesi derhal düzeltilmeli"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, süt ve yem paritesinin derhal düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, süt ve yem paritesinin derhal düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tüm sağlık çalışanlarının özlük hakları, şiddete karşı korunmaları ve Kovid-19'un meslek hastalığı nedeniyle ilgili taleplerini desteklediklerini belirtti.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin (Tarım ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 artış gösterdiğine dikkati çeken Sarıbal, "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi son 3 aydır sürekli artmakta. Hem aylık hem yıllık olarak rekor düzeyde artmakta." diye konuştu.

Üretici ürün fiyatında yüzde 68 artış gerçekleşmişken çiftçinin maliyetlerinin yüzde 100 ile yüzde 500 arasında arttığını dile getiren Sarıbal, bunun çiftçinin batması anlamına geldiğini ifade etti.

Süt hayvanlarının kasaba gönderilmesinin ülke tarımı için çok olumsuz bir durum olduğunun altını çizen Sarıbal, "Hem süt hem yem paritesinin derhal düzeltilmesi gerekiyor. Tarımda ve gıdada çok ciddi sorunlar artarak devam ediyor." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin kendi ülkesinin çiftçisini desteklemeyip ısrarla dışarıdan buğday satın aldığını ileri süren Sarıbal, "İktidar bizi ayçiçek yağına ve buğdaya yani ekmeğe muhtaç etmiştir. Bu iktidarla bu sorunlar çözülmez. Sorunu yaratanlar sorunları çözemezler. Çözüm acilen seçimdir." değerlendirmesini yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Hem süt hem yem paritesi derhal düzeltilmeli' - Son Dakika


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