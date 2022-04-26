CHP'li Sarıbal: "İktidar, Osman Kavala'yı tekrar cezalandırdı" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "İktidar, Osman Kavala'yı tekrar cezalandırdı"

26.04.2022 13:30
CHP'li Sarıbal: "İktidar, Osman Kavala'yı tekrar cezalandırdı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "İktidar, mahkemelerin aldığı bütün beraat kararlarını bozarak İstanbul İdare Mahkemesini görevlendirerek Osman Kavala ve arkadaşlarını tekrar cezalandırma yöntemine başvurdu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "İktidar, mahkemelerin aldığı bütün beraat kararlarını bozarak İstanbul İdare Mahkemesini görevlendirerek Osman Kavala ve arkadaşlarını tekrar cezalandırma yöntemine başvurdu." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezi eylemlerinin yeşilden, Gezi Parkı'ndan yana, iktidarın doğaya verdiği zarara itiraz eden bir direniş olduğunu ileri sürdü.

Gezinin milyonlarca insanın dahil olduğu en demokratik eylemlerden biri olduğunu iddia eden Sarıbal, Berkin Elvan'ın da aralarında olduğu bazı vatandaşların polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu.

Gezi direnişçilerinin hiçbir örgüte üye olmadan demokrasi taleplerini dile getirdiğini ifade eden Sarıbal, bu süreçte Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişiye dava açıldığını anımsattı.

Sarıbal, "AİHM'nin Osman Kavala'nın açık bir şekilde serbest bırakılması gerektiğine yönelik kararı var. Ancak iktidar, mahkemelerin aldığı bütün beraat kararlarını bozarak İstanbul İdare Mahkemesini görevlendirerek Osman Kavala ve arkadaşlarını tekrar cezalandırma yöntemine başvurdu." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Kavala, İstanbul, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'İktidar, Osman Kavala'yı tekrar cezalandırdı' - Son Dakika


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