CHP'li Sarıgül, Erzincan-Trabzon demir yolu projesinin hayata geçirilmesini istedi

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan- Trabzon demir yolu projesinin hayata geçirilmesini istedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Erzincan-Trabzon demir yolunu başka bir istikamete kaydırmak istiyorlar. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında Erzincan-Trabzon demir yolunun önemine değindiğini anlatan Sarıgül, "Biz, Trabzon-Erzincan demir yolunun hayata geçmesini arzu ediyoruz." dedi.

Bu demir yolunun Erzincan'ın da Trabzon'un da ekonomisine güç katacağını söyleyen Sarıgül, "Trabzon-Erzincan demir yolunun yollarını gözlüyoruz. Sivas-Erzincan hızlı treninin yollarını gözlüyoruz." değerlendirmesini yaptı.