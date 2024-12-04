CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan- Trabzon demir yolu projesinin hayata geçirilmesini istedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Erzincan-Trabzon demir yolunu başka bir istikamete kaydırmak istiyorlar. " ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında Erzincan-Trabzon demir yolunun önemine değindiğini anlatan Sarıgül, "Biz, Trabzon-Erzincan demir yolunun hayata geçmesini arzu ediyoruz." dedi.
Bu demir yolunun Erzincan'ın da Trabzon'un da ekonomisine güç katacağını söyleyen Sarıgül, "Trabzon-Erzincan demir yolunun yollarını gözlüyoruz. Sivas-Erzincan hızlı treninin yollarını gözlüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Son Dakika › Politika › CHP'li Sarıgül, Erzincan-Trabzon demir yolu projesinin hayata geçirilmesini istedi - Son Dakika
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