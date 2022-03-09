CHP'li Sertel: "Vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş durumda" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Sertel: "Vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş durumda"

09.03.2022 16:58
CHP'li Sertel: "Vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş durumda"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, vatandaşın yaşam standardının oldukça gerilemiş durumda olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, vatandaşın yaşam standardının oldukça gerilemiş durumda olduğunu söyledi.

Sertel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'a CHP milletvekilleriyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gördük ki vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş ve zamlardan dolayı çok etkilenmiş durumda." dedi.

Sertel, vatandaşların özellikle elektrik faturalarının artmasından, yağ fiyatlarından başlayarak her gün mazota ve benzine gelen zamlardan bitap düştüğünü savundu.

Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin'in aldığı bir araziye ilişkin iddiaları anlatan Sertel, konunun İzmir'de basına yansımasının ardından 154 habere içerik erişimi engeli getirildiğini ifade etti.

Erişim engeli kararını eleştiren Sertel, "Eğer tekzip için müracaat etse, söylemek istediğini basın yoluyla söylemek istese, başvursa belki medya kuruluşları onu alacak ve yayınlayacak. Onu yapmıyor. Başvuruda bulunmuyor, mahkeme kararıyla tekzip göndermiyor, herhangi bir mahkeme kararına başvurmuyor. 'Haber doğrudur, doğru değildir.' demiyor. Yaptığı iş, doğruca koşuyor İzmir Sulh Ceza Hakimliğine habere erişim engeli koyduruyor. Bu Abdülhamid sansüründen de beter bir durumdur." görüşünü savundu.

YORUMLAR
500
Metro İstanbul'da işten çıkarılan güvenlik görevlisi CHP'li Tanrıkulu'dan şikayetçi olacak Metro İstanbul'da işten çıkarılan güvenlik görevlisi CHP'li Tanrıkulu'dan şikayetçi olacak Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi: 'NATO-Rusya rekabetinde düşmanca tutum çıkarlarımıza uygun değil' Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi: 'NATO-Rusya rekabetinde düşmanca tutum çıkarlarımıza uygun değil'

Cumhuriyet Halk Partisi, Atila Sertel, Milletvekili, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sertel: 'Vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş durumda' - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 17:06:31. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Sertel: "Vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş durumda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement