CHP'li Suiçmez, 2025 yılı bütçesini eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Suiçmez, 2025 yılı bütçesini eleştirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, liyakatı, şeffaflığı, denetimi ve adaleti dışlayan, halkın temel gereksinimlerini göz ardı eden bir anlayışın ürünüdür.

09.12.2024 16:17
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, liyakatı, şeffaflığı, denetimi ve adaleti dışlayan, halkın temel gereksinimlerini göz ardı eden bir anlayışın ürünüdür." görüşünü savundu.

Suiçmez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

2025 yılı bütçesinin içeriğinin ekonomik ve sosyal sorunlara gerçekçi, etkin ve bütüncül çözümler getirmekten uzak olduğunu iddia eden Suiçmez, "Bütçede çiftçilerimize, üreticilerimize, esnafımıza verilen tutar, faize ayrılan tutardan çok daha azdır. " dedi.

Suiçmez, vatandaşlardan alınan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin, faiz lobisinin kasasına aktarıldığını savunarak, bütçenin zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getiren icraatların devamı olduğunu ileri sürdü.

2025 yılı bütçesinin eğitim, kadın hakları, çocukların temel ihtiyaçları ve dezavantajlı grupların korunmasından uzak bir şekilde hazırlandığını öne süren Suiçmez, şunları kaydetti:

"2025 yılı bütçesinde okullarda beslenme ihtiyacını karşılayacak herhangi bir fonun yer almaması, iktidarın, çocuklarımızın temel insani gereksinimlerine dahi kulak tıkadığının ispatıdır. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, liyakatı, şeffaflığı, denetimi ve adaleti dışlayan, halkın temel gereksinimlerini göz ardı eden bir anlayışın ürünüdür."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Suiçmez, 2025 yılı bütçesini eleştirdi - Son Dakika

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