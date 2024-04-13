Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti - Son Dakika
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Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

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Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Özcan, belediye başkanı seçildiği 2019 yılında da aynı şekilde yemin etmişti.

13.04.2024 21:43  Güncelleme: 08:34
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Bolu'da 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlayan CHP'li Tanju Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

TANJU ÖZCAN YİNE KUR'AN-I KERİM'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, mahalli idareler genel seçiminde ilk kez seçildiği 2019 yılında Kur'an-ı Kerim'i öpüp yemin ederek göreve başladı. Başkan Özcan, 5 yıllık görev süresinin ardından 31 Mart'ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi. CHP'li Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin etti.

CHP'li Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Meclis kürsüsüne çıkarak elini Kuran-ı Kerim'in üzerine koyan Özcan, "Kimseyi kayırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden yedirmeden, Bolu halkının parasını israf etmeden, ihaleleri şeffaf bir şekilde yapmak suretiyle belediyede şeffaflığı sağlamak üzere ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, onun devrimlerine sahip çıkarak önümüzdeki 5 yılda Bolu'yu objektif bir şekilde yöneteceğime Allah'ım, namusum, vicdanım üzerine büyük Türk Milleti ve Bolu halkının önünde yemin ederim" diyerek yemin etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur\'an-ı Kerim\'e el basarak yemin etti

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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ersin Altiparmak: Atatürk'ün izinden gideceksen Kur'an'a el basmayacaksın. Gökten indiği sanılan kitaplara el basarak yemin edilmez.. 111 426 Yanıtla Murat Yılmaz: Gökten indiğini sanmıyoruz. Gökten indiğine eminiz. Hz. Allah tarafından Hz. Peygambere indirildiğine şahitlik ederiz. İçindeki her şeye de iman ederiz. Elhamdülillah 380 8 Selami Karagülle: Söylediklerine aynen katılıyorum 57 172 İSMAİL TARIK ÖZÇETİN: Alimlerle tartışsak galip oluruz Cahille tartışsak mağlup oluruz o yüzden pekte tartışmaya gerek yok 158 6
  • DORUĞUN GERZESİ: bir insan hem laik hem Allah sevgisiyle yanıyor olamaz mı arkadaş nasıl insanlarsınız . bşryönetici hem dini emirler yerine gwtirip hem ataya saygı duyamazmı 178 72 Yanıtla DİPLOMALI BEKÇİ: Laiklik; Allah'ın yada inanılan başka herhangi bir tanrının, tüm kurallarının devlet nazarında yok sayılması anlamına da gelir. Allah'ı yada başka tanrıları yok sayarken aynı anda saygı duyabilirsin. Ancak sevginin varlığından söz edilemez bence. 36 56 Levent Abuzeroğlu: Sayın diplomalı bekçi aldığınız diploma şaibeli yollarla alındı sanırım. Laiklik en temel kavramıyla din ile devlet işlerinin ayrılmasıdır. Peki neden laiklik ilan edildi bilir misin? O dönemin Şeyhülislamlarının vatanı bölmeye yönelik fetvaları sonucu bir tehdit haline geldiği için laiklik kabul edildi. Biraz tarihimizi bilelim ona göre yargıda bulunalım. 52 35 Mustafa Kaya: kalpte iki kapı vardır biri rahmani biri şeytani biri açıksa diğeri mutlaka kapalıdır Sizi yaratan O'dur; öyle iken içinizden kimi kâfir oluyor, kimi mümin...Allah bütün yaptıklarınızı görendir. Teğabun suresi 2. ayet 76 4 Ahmet Özkaya: Leventcim ne tarih biliyorsun sen böyle be:)) hay maşaAllah yiğidime 12 13
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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti - Son Dakika
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