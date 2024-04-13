Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur\'an-ı Kerim\'e el basarak yemin etti

DORUĞUN GERZESİ:

bir insan hem laik hem Allah sevgisiyle yanıyor olamaz mı arkadaş nasıl insanlarsınız . bşryönetici hem dini emirler yerine gwtirip hem ataya saygı duyamazmı

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DİPLOMALI BEKÇİ: Laiklik; Allah'ın yada inanılan başka herhangi bir tanrının, tüm kurallarının devlet nazarında yok sayılması anlamına da gelir. Allah'ı yada başka tanrıları yok sayarken aynı anda saygı duyabilirsin. Ancak sevginin varlığından söz edilemez bence. 36 56

Levent Abuzeroğlu: Sayın diplomalı bekçi aldığınız diploma şaibeli yollarla alındı sanırım. Laiklik en temel kavramıyla din ile devlet işlerinin ayrılmasıdır. Peki neden laiklik ilan edildi bilir misin? O dönemin Şeyhülislamlarının vatanı bölmeye yönelik fetvaları sonucu bir tehdit haline geldiği için laiklik kabul edildi. Biraz tarihimizi bilelim ona göre yargıda bulunalım. 52 35

Mustafa Kaya: kalpte iki kapı vardır biri rahmani biri şeytani biri açıksa diğeri mutlaka kapalıdır Sizi yaratan O'dur; öyle iken içinizden kimi kâfir oluyor, kimi mümin...Allah bütün yaptıklarınızı görendir. Teğabun suresi 2. ayet 76 4