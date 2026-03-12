CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm - Son Dakika
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP\'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
12.03.2026 15:38
PYD/YPG'nin kurucu isimlerinden ve Türkiye'de kırmızı kategoride aranan Salih Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybetti. Müslim'in ölümünün ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ''Üzgünüm'' ifadeleriyle paylaştığı taziye mesajı dikkat çekti.

Suriye'de faaliyet gösteren PYD/ YPG'nin kuruluşunda öne çıkan isimlerden Salih Müslim'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan Müslim'in ölümü sonrası CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı taziye mesajı dikkat çekti.

SALİH MÜSLİM ERBİL'DE HAYATINI KAYBETTİ

PYD ve YPG'nin kuruluşunda etkili isimlerden biri olarak bilinen Salih Müslim'in Erbil'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Müslim, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.

TANRIKULU'NDAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Müslim'in ölümünün ardından CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Tanrıkulu mesajında, "Suriye-Rojava'da Kobani doğumlu önemli bir şahsiyet Salih Muslim vefat etmiş. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Şakir Keser Şakir Keser:
    Türkiye'ye geldiğinde kırmızı halı serilmisti balık hafızalılsr hatırlamaz 17 2 Yanıtla
  • Gfb Gfb:
    Ayrı kalmanıza hiç gönlüm elvermedi,tez zamanda kavuşursunuz inşallah kanka AMİN 9 6 Yanıtla
  • astragan astragan:
    kişi sevdiğiyle beraber, bunlar öbür tarafta da kol kolalar. 9 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    özlediysen yanina gidebilirsin 9 3 Yanıtla
  • Yaik4321 Yaik4321:
    hain her yerde 4 2 Yanıtla
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
