CHP\'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

Suriye'de faaliyet gösteren PYD/ YPG'nin kuruluşunda öne çıkan isimlerden Salih Müslim'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan Müslim'in ölümü sonrası CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı taziye mesajı dikkat çekti.
Müslim'in ölümünün ardından CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Tanrıkulu mesajında, "Suriye-Rojava'da Kobani doğumlu önemli bir şahsiyet Salih Muslim vefat etmiş. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.
