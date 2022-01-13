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CHP'li Taşcıer, ithal edilmesi gereken bazı ilaçlar nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi - Son Dakika

CHP'li Taşcıer, ithal edilmesi gereken bazı ilaçlar nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi

13.01.2022 12:13
CHP'li Taşcıer, ithal edilmesi gereken bazı ilaçlar nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yurt dışından getirilmesi gereken bazı ilaçlar vatandaşa verilemediği için bir mağduriyet oluştuğunu, bu mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yurt dışından getirilmesi gereken bazı ilaçlar vatandaşa verilemediği için bir mağduriyet oluştuğunu, bu mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi gerektiğini söyledi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kurumlar arası koordinasyon nedeniyle en az 30 bin hastanın yaşamla ölüm arasındaki çizgide bekletildiğini öne sürdü.

Türkiye'de bulunmayan bazı ilaçları hekim zorunlu görürse devreye Türk Eczacıları Birliğinin girdiğini ve Sağlık Bakanlığıyla arasındaki protokol çerçevesinde ilaçların ithal edilip vatandaşa verildiğini anlatan Taşcıer, bu ilaçların çoğunluğunun hayati öneme sahip kanser, hematoloji, kalp hastalıkları, epilepsi gibi rahatsızlıkları bulunanlar için kullanılan ilaçlar olduğunu aktardı.

Taşcıer, ancak Ekim ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca (TİTCK) yurt dışından ilaç teminiyle ilgili bir kılavuz yayınlandığını, buna göre bu ilaçları getiren firmanın orijin belgesi, analiz sertifikası ve seri serbest bırakma sertifikasının zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Vatandaşın daha iyi ilaca ulaşması açısından istenilen belgelerin önemli olduğunu vurgulayan Taşcıer, şunları söyledi:

"Düzenleme öyle bir yapıldı ki bir gün önce istenmeyen bu belgeler bir gün sonra gelecek ilaçlar için ve stoktaki ilaçlar için istenmeye başladı. Aslında sorun tam da bundan sonrasında başlıyor. Çünkü orijin belgesi istenilen ilaçlar göreceli daha pahalı ilaçlar. Ama SGK diyor ki 'Ben en ucuz ilacı öderim, TİTCK'nın belgesini istediği ilaçlar pahalı ilaçlar, ben bunların ödemelerini yapmam.' Şimdi iki kurum inatlaşmış gibi. TİTCK diyor ki 'Ben bu belgeleri isterim.', SGK'de diyor ki 'Bunlar pahalı, ben ödemem.' Ekim ayından itibaren 30 bin hasta bu ilaçlara maalesef ulaşamıyor."

Stokta olan bu ilaçların hastalara verilemediğini iddia eden Taşcıer, bu ilaçların vatandaşa verilebilmesi için hem TİTCK hem SGK'nin aynı anda onay vermesi gerektiğini, kurumlardan biri bu onayı veremezse ilacın temininde sorun oluştuğunu öne sürdü.

Parası olan vatandaşın da ilacı, TİTCK'nın kılavuzuna uymadığı için alamadığını öne süren Taşcıer, hastaların bir kısır döngü içinde kaldığını söyledi.

Taşcıer, TİTCK'nın uygulaması doğru olmakla beraber kurumlar arası koordinasyon eksikliği nedeniyle, uygulamada ciddi sorunlar oluşturduğunu, kararın uygulanması için mevcut ilaçların kılavuza uymasa dahi hastalara verilmesi ve koordinasyonun, mağduriyetin giderilmesi için bir an önce sağlanması gerektiğini dile getirdi.

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP'li Taşcıer, ithal edilmesi gereken bazı ilaçlar nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi - Son Dakika
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