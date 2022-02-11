CHP'li Topal: "Elektrik faturaları artık vatandaşın cebini çarpıyor" - Son Dakika

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Elektrik faturaları artık vatandaşın cebini çarpıyor" dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın maruz kaldığı doğal afetlere bir de yapay afet eklendiğini, bunun "elektrik faturası afeti" olduğunu söyledi.

Bazı elektrik faturalarını gösteren ve faturalardaki artış miktarlarından örnekler veren Topal, "1 yıl önce motorin 7 liraydı, bugün 15,45 lira. Bir yıl önce dolar 7 liraydı, bugün 13,50 lira. Emeklilere yapılan zam yüzde 30,5. Vatandaşlar bu faturaları nasıl ödeyecek?" diye konuştu.

Topal, 7-8 kişilik ailelere asgari ücret tutarında fatura geldiğini ifade ederek, "El insaf. Utanın. Elektrik faturaları artık vatandaşın cebini çarpıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti milletvekillerine bir an önce bu sorunu çözme çağrısı yapan Topal, "Yarın öbür gün daha farklı olaylar yaşanabilir. Bu olayların suçlusu bu duruma getirenlerdir, bu ülkeyi yönetenlerdir." dedi.