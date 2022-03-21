CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi

21.03.2022 11:44
CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi

CHP Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin gelirlerinin artırılması için hazırladığı kanun teklifini, bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildirdi.

CHP Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin gelirlerinin artırılması için hazırladığı kanun teklifini, bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildirdi.

Torun, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

Yerel yönetimlerin, iktidarın artan baskıları ve mali zorluklar altında vatandaşa hizmet mücadelesi verdiğini savunan Torun, belediyelerin en önemli gelir kaynağı olan genel bütçe paylarının 2012'den bu yana değişmediğini, öz gelirlerinin ise bu iktidar döneminde yüzde 55'ten yüzde 40'lara kadar gerilediğini söyledi.

Kovid-19 salgını ve ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşın belediyelerden beklenti ve taleplerinin arttığına işaret eden Torun, bu süreçte CHP'li belediyelerin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu, sadece "Kara Kış Fonu" kapsamında yaklaşık 5 milyon aileye ulaştığını anlattı.

Seyit Torun hayat pahalılığı, döviz kurlarındaki yükseliş ve temel girdi maliyetlerindeki artışların belediye bütçelerinde erimeye yol açtığını belirterek, belediyelere, ihtiyaç duyduğu gelirin sağlanmasının anayasal bir hak olduğunu dile getirdi.

Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik 8 maddelik kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildiren Torun, teklifte, yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın yüzde 50 artırılmasını, öz gelirlerinin yükseltilmesini önerdiklerini kaydetti.

Teklifle, şehir içi ulaşım hizmetlerinden sorumlu olan belediyelere, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 20'sinin ayrılmasının, ayrıca Konaklama Vergisi'nin belediyeler tarafından tahsil edilmesinin öngörüldüğünü anlatan Torun, öte yandan belediyelerin kalkınma ajanslarına pay ödeme mecburiyetinin ortadan kaldırılmasını istediklerini de ifade etti.

CHP'li Torun, teklifle ayrıca belediyelerin kullandığı akaryakıttan KDV-ÖTV alınmamasını, elektrikte "ticarethane ayıbına" son verilerek avantajlı bir tarifeye geçirilmesini; elektrik ve doğal gaz kullanımında da KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini talep ettiklerini belirtti.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Torun, kanun teklifi hakkında AK Parti ve MHP'li mevkidaşlarıyla görüştüklerini ancak hiçbir cevap alamadıklarını söyledi. Torun, teklifle tüm belediyelerin sorunlarına çözüm hedeflediklerine işaret ederek, "Merkezi hükümet, belediyelere 'Şunu da bunu da yapacaksın.' diyor ama hiçbir kaynak göstermiyor; vesayetini artırarak elindeki bazı gelirleri de merkezi bütçeye alıyor. Bu belediyeler nasıl çalışacak? Vatandaşın talepleri de her geçen gün artıyor. Vatandaş adres gösteriliyor ama tabiri caizse vatandaşın kan alacak damarı kalmamış, ekonomik buhran onu ezmiş. Belediyeleri, vatandaşın üzerine gönderirseniz bu haksızlık, vicdansızlık olur." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Seyit Torun, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement