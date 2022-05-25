CHP'li Ünsal: "Türkiye hızla fakirleşiyor" - Son Dakika
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CHP'li Ünsal: "Türkiye hızla fakirleşiyor"

25.05.2022 15:51
CHP'li Ünsal: "Türkiye hızla fakirleşiyor"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'nin hızla fakirleştiğini öne sürdüÜnsal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği hastalığının dünyanın gündeminde olduğunu ancak çok korkulacak bir virüs olmadığını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'nin hızla fakirleştiğini öne sürdü

Ünsal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği hastalığının dünyanın gündeminde olduğunu ancak çok korkulacak bir virüs olmadığını ifade etti.

Çiçek hastalığı aşısının Hıfzıssıhha Merkezi tarafından üretildiğini ve hala geçerliliğini koruduğunu dile getiren Ünsal, "Şu an çiçek aşısı yok çünkü üretecek yer yok. 2011 yılında Ak Parti Hıfzıssıhha'yı kapattı. AKP ve saray sağlığa zararlı." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Kimse tweet attığı için yargılanmıyor, içinde yazılanlardan dolayı yargılanıyor." dediğini aktaran Ünsal, "Tweetin içinde konu olmasa, cümle olmasa tweet olur mu? Bunlardaki nasıl bir kafa, nasıl bir zeka? Adaleti, hakkı, hukuku öldürdüler." diye konuştu.

Ünsal, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuştuğunda dolar ve avronun hızla yükseldiğini belirterek, "Türk lirası şu an yerlerde sürünüyor. Metal paramızın maliyeti, kendi değerinden daha fazla. Hurdacıya verildiğinde daha fazla para ediyor. Türkiye hızla fakirleşiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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