CHP'li vatandaş, kendi parti belediyesiyle mahkemelik oldu - Son Dakika
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Politika

CHP'li vatandaş, kendi parti belediyesiyle mahkemelik oldu

İmar revizyonunda adası parsele dönüştürülen vatandaş belediyeyi şikayet etti

14.03.2024 19:02  Güncelleme: 19:21
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CHP'li vatandaş, kendi parti belediyesiyle mahkemelik oldu

İmar revizyonunda adası parsele dönüştürülen vatandaş belediyeyi şikayet etti

KIRŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir vatandaş, kendi partisinin belediyesiyle İmar Revizyonunda mahkemelik oldu.

Almanya'da yaşayan Yılmaz Zengin, arazisinde yapılan değişiklikle ilgili CHP'li Kırşehir Belediyesini mahkemeye verdi. Kayabaşı Mahallesi'nde imara açık 4276 ada satın alan Zengin, İmar Revizyonu'nda adası parsele dönüştürülmek istenince mahkemelik oldu. İddiaya göre, Zengin ile Kırşehir Belediyesi görevlileri harita bürosu aracılıyla diyalog kurdu. Yaşadıklarını ve mahkeme sürecini anlatan Zengin, "Kırşehirliyim, Almanya'da yaşıyorum. 16 yaşımdan bu yana da aktif CHP üyesiyim. Bir CHP'li olarak Kırşehir Belediyesi alınınca sevindim. Belediyede çalışan ve benim de diyalogum olan bir arkadaşım beni aradı ve bana; 'Çevre Yolu üzerinde olan adanla ilgili bölgede revizyon çalışması var. Ada olan yerin dağıtılmış. Parsel olarak da 6-7 parçaya bölünmüş. Müdahale etmeme rağmen seninle görüşmek isteniyor' dedi. Ben adamın korunmasını istedim. Benimle belediye yetkilileri harita bürosu üzerinden görüşmek istedi. Görüşmelerin tamamını kayda alarak mahkemeye sundum" diye konuştu

Bu işler böyle yürüyor

Yaşadığı süreci anlatan ve yetkililerle birçok kez görüşme sağlayan Zengin, "Belediye ile bana aracı olan şahıs 'Bu işler böyle yürür. Maalesef böyle yürüyor. Alır başkan gizli ödenek ve seçimde kullanır' diyerek imalarda bulundu. Mağdur durumda olduğumu ifade ettim ve talebimin hakkım olanı istemek olduğunu söyledim. AK Parti döneminde yatırım yapmak istediğimde bana 'Plan ve projeni yap' denilmişti. Ben kendi partim döneminde yatırım yapmak istedim. Yaşadığım süreçle ilgili belediye başkanı ve yardımcılarıyla görüştüm. Israrlarım sonrası benim yerim ada olarak düzenlendi ve ben Almanya'ya dönüş yaptım. Yaklaşık bir ay sonra ise işler yine değişti" şeklinde konuştu.

Başkan yardımcısı yüz yüze görüşme istemiş

Arazisinin durumuyla ilgili Kırşehir Belediye başkan yardımcısının yüz yüze görüşmek istediğini ileri süren Zengin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Başkan yardımcısı yüz yüze görüşme istedi. Sinirlendim ve dosyanın önünde olduğunu ifade ettim. Neyi yüz yüze görüşeceğimizi sordum. Belediye başkanı toplantıda olduğunu ve ilgili başkan yardımcısının ilgilenmesini istedi. Sonrasında da mesajlaştık."

Kaynak: İHA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vatandaş, kendi parti belediyesiyle mahkemelik oldu - Son Dakika

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