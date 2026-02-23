CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi için teklif verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi için teklif verdi

CHP\'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın vaadi için teklif verdi
23.02.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde verdiği Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi vaadi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Genç, sunduğu kanun teklifinde, aynı işi yapan, aynı şehirde çalışan ve benzer gelir düzeyine sahip bir SSK'lı ile bir Bağ-Kur'lunun yalnızca statü farkı nedeniyle bin 800 gün daha fazla prim ödemeye zorlandığını kaydetti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için 9 bin gün prim şartına tabi tutulmasının, aynı sistemde yer alan SSK'lılara göre bin 800 gün daha fazla prim ödeme yükü doğurduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM'ye kanun teklifi sundu.

"EŞİTSİZLİK DOĞURUYOR"

Teklifin gerekçesinde 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için yaşlılık aylığına hak kazanmak açısından 7 bin 200 gün yeterli görülürken, 4/1-b kapsamındakiler için bu sürenin 9 bin gün olarak uygulanmasının uzun yıllardır özellikle esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere Bağ-Kur'lular açısından "yapısal bir eşitsizlik" doğurduğunu söyleyen Genç, geliri düzensiz olan ve çoğu zaman primini kendisi ödemek zorunda kalan esnafın, yüksek prim gün şartı nedeniyle emekliliğe erişimde güçlük yaşadığını belirtti.

"KAYIT DIŞILIĞA TEŞVİK EDİYOR"

Genç, aynı işi yapan, aynı şehirde çalışan ve benzer gelir düzeyine sahip bir SSK'lı ile bir Bağ-Kur'lunun yalnızca statü farkı nedeniyle bin 800 gün daha fazla prim ödemeye zorlandığını kaydederek, bu tablonun sosyal güvenlik sisteminin hakkaniyet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Öte yandan, gerekçede, prim gün şartındaki bu farkın yalnızca bireysel bir mağduriyet alanı olmadığına işaret eden Genç, söz konusu eşitsizliğin sosyal güvenlik sistemine güveni zedelediğini, kayıt dışılığı teşvik ettiğini ve emeklilik hakkını fiilen erişilemez hale getirdiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VAADİNİ HATIRLATTI

Genç, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde küçük esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne indirileceğini açıkladığını, düzenlemeden yaklaşık 1 milyon esnafın yararlanacağını söylediğini hatırlattı. Aradan geçen zamana rağmen düzenlemenin kanunlaşmadığını belirten Genç, verilen söz ile mevcut hukuki durum arasındaki uyumsuzluğun daha görünür hale geldiğini kaydetti. Teklifin gerekçesinde yaş şartlarına dokunulmadığını belirten Genç, düzenlemenin prim gün sayısı bakımından 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar arasındaki farkı kaldırmayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi için teklif verdi - Son Dakika

Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

12:59
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler
Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 13:05:24. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi için teklif verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.