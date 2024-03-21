CHP Milletvekili Engin Altay, Özgür Özel\'i \'Benim çırağımdı\' diyerek kürsüye çağırdı

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop mitingi öncesi yaptığı konuşmada partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağımdı" diyerek kürsüye çağırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Özel'in hitabı öncesi kürsüde konuşan CHP'li vekil Engin Altay'ın sözleri ise dikkat çekti.
Engin Altay, konuşmasında Özgür Özel'in bir zamanlar CHP'de Grup Başkanvekilliği yaptığını, şimdi ise Genel Başkan olduğunu belirterek, "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e 'hoşgeldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Zirvede, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve enerji güvenliğinin artırılması için nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.
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