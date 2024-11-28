CHP\'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler\'e Anıtkabir\'de atılan sloganları sordu

Ali Sami Yen:

Şakşakçılar gerçekten çok itici, Cumhurbaşlanı konuşma yapıyor, adamlar konuşturmuyorlar. Tabii şirin gözükmek için birileri organize ediyor bu işi, ama cumhurbaşkanı susun artık diye işaret ediyor mecburen. Eskidendi slogan işi, en iyi sloganıda devrimciler ve ülkücüler yapardı. Artık icraat dönemi, fikirleriniz ile davranışınız ile destek olun sevdiğiniz partiye, bırakın şu yalakalığı artık.