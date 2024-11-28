CHP'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler'e Anıtkabir'de atılan sloganları sordu - Son Dakika
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Politika

CHP'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler'e Anıtkabir'de atılan sloganları sordu

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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan "Allah'ına kurban reis" sloganları soruldu. CHP'li vekil Tahsin Ocaklı'nın yönelttiği soruya Bakan Güler "Anıtkabir'e gelene 'Slogan atacak mısın?' diye soramayız. Diğer partilerin liderlerine de bundan daha fazla tezahürat yapılıyor" yanıtını verdi. Bu cevabı tatmin edici bulmayan muhalefet sıraları ise "Başka liderlere slogan atıldığını hiç görmedik" ifadelerini kullandı.

28.11.2024 10:47  Güncelleme: 11:31
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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganları sordu.

"HER GELENE 'SLOGAN ATACAK MISIN?' DİYE SORAMAYIZ"

Ocaklı "Allah'ına kurban reis sloganı atıyorlar. Buna niçin müdahale etmiyorsunuz?" diye sorarken Güler ise şu yanıtı verdi: "Anıtkabir'e gelene 'Slogan atacak mısın?' diye soramayız. Diğer partilerin liderlerine de bundan daha fazla tezahürat yapılıyor."

MUHALEFET SIRALARINDAN YANIT GECİKMEDİ

Muhalefet, Güler'e "Anıtkabir'de başka liderlere slogan atıldığını hiç görmedik, duymadık" karşılığını verdi.

CHP\'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler\'e Anıtkabir\'de atılan sloganları sordu

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Son Dakika Politika CHP'li vekil, Milli Savunma Bakanı Güler'e Anıtkabir'de atılan sloganları sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Abdullah Kara:
    Reis 100 yıllık türkiye cumhuriyeti siyasi tarihinin en başarılı siyasetçisidir.. 30 59 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    Anıtkabir adamların kabesidir 8 20 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    rezalet bir cevap vermiş.Bir mezarlıkta slogan atılır mı?Atatürke hakaret etmeyi marifet sayan.Anıt kabri Kabe diye adlandıran zevat keşke kul hakkı yiyenlere de tek laf etse de gerçekten müslüman mı degil mi bir anlasak.Atatürkün kurduğu cumhuriyet olmasaydı bu gün öve öve bitiremedikleriniz patişahın sarayında kabıci bile olamazdı. 12 7 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Şakşakçılar gerçekten çok itici, Cumhurbaşlanı konuşma yapıyor, adamlar konuşturmuyorlar. Tabii şirin gözükmek için birileri organize ediyor bu işi, ama cumhurbaşkanı susun artık diye işaret ediyor mecburen. Eskidendi slogan işi, en iyi sloganıda devrimciler ve ülkücüler yapardı. Artık icraat dönemi, fikirleriniz ile davranışınız ile destek olun sevdiğiniz partiye, bırakın şu yalakalığı artık. 3 1 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    İlla seçim ile iktidar değişir boş tencere iktidar değiştirir 0 0 Yanıtla
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