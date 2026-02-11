CHP\'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek\'in zor anları

Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gülek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.

OSMAN GÖKÇEK'İN ZOR ANLARI

Tansiyonun yükseldiği ve yumruklu kavgaya dönüştüğü olaylar sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in görüntüsü dikkat çekti. CHP'li vekillerin ortasında kalan Gökçek'in aldığı darbelere rağmen ayakta kaldığı görüldü.

Meclis'te yaşanan kavganın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.