CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP\'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek\'in zor anları
11.02.2026 16:57
CHP\'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek\'in zor anları
Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Tören öncesi CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesiyle gerginlik yaşandı, çıkan arbede sırasında AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in CHP'li vekillerin arasında kaldığı görüldü.

Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gülek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.

OSMAN GÖKÇEK'İN ZOR ANLARI

Tansiyonun yükseldiği ve yumruklu kavgaya dönüştüğü olaylar sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in görüntüsü dikkat çekti. CHP'li vekillerin ortasında kalan Gökçek'in aldığı darbelere rağmen ayakta kaldığı görüldü.

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

Meclis'te yaşanan kavganın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    helal olsun Osman 101 102 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Osman neredesin Osman'ın 15 11
    1234 1234:
    osman dayak yemişin gibi 8 10
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Gökçek ailesi yargilanmadan ettiğiniz yeminin hiç bir önemi yok 0 0
    Fatih4510 Fatih4510:
    Osmana koymuşlar. 0 0
  • eser demir eser demir:
    Çok komik gülmekten karnım ağrıdı hahahahahahahahahahas on numara ortam 50 9 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    aynaya bak daha çok gülersin hırpıt. 16 27
    eser demir eser demir:
    Appel user hHHHahahahahahHs çok komiksin Allah da seni güldürsün 5 4
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    dinazorlar engel olmadımı 39 6 Yanıtla
  • Elisa21 Elisa21:
    GENÇ OSMAN İÇLERİNDEN GEÇTİ 27 8 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Haahaghahahaha komiksin sadece hahahashhah 2 1
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Hazır fırsat Ayağınıza gelmiş Osmanın gelmişini geçmişini özetleseydiniz de bütün Ankara şöyle güzel ohhh çekseydi. 10 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
