CHP'li Yavuzyılmaz, beraberindeki heyetle TUSAŞ önünde açıklamada bulundu Açıklaması

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün ne kadar lanet olası sonuçlar doğurduğunu ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açtığını bir kez daha Ankara'da görmüş olduk." dedi.

Yavuzyılmaz, beraberindeki milletvekilleri Özgür Ceylan, Umut Akdoğan, İsmail Atakan Ünver ve Semra Dinçer'den oluşan CHP heyetiyle beraber, terör saldırısının gerçekleştiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla hızlı bir görevlendirme ve koordinasyonla birlikte bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Yavuzyılmaz, "Bir terör saldırısı olduğu açık. Bu terör saldırısının hedefi Ankara'nın kalbi, Ankara'nın kalbindeki Türkiye için çok stratejik olan bir tesisteki kahraman çalışanlar olmuştur." ifadelerini kullandı.

CHP'li Yavuzyılmaz, saldırı nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Terörün ne kadar lanet olası sonuçlar doğurduğunu ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açtığını bir kez daha Ankara'da görmüş olduk. 'Teröre, teröriste, teröre destek verenlere lanet olsun' diyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel de Ankara'ya hareket ediyor. O da, önce MYK'mızı toplayarak, elimizden tüm çabayı göstermemiz için tüm gücümüzü seferber etmiş olacak."