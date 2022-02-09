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CHP'li Yücel elektrik tarifesine yapılan zamları eleştirdi - Son Dakika

CHP'li Yücel elektrik tarifesine yapılan zamları eleştirdi

09.02.2022 12:49
CHP'li Yücel elektrik tarifesine yapılan zamları eleştirdi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, son dönemde uygulanan elektrik zamlarını eleştirerek, "Vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, son dönemde uygulanan elektrik zamlarını eleştirerek, "Vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz" dedi.

Deniz Yücel, bazı ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye zam yapıldığını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri, tencereleri, cüzdanları boş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa 'kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır' diye uyardık. Defalarca 'düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır' diye uyardık."

Parti olarak halkın yaşadığı enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yaptıklarını dile getiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar geri çekilmeli, 2021 tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 - Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, Enerji, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Yücel elektrik tarifesine yapılan zamları eleştirdi - Son Dakika


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