CHP'li Zeybek'e bir partiliden Silivri Cezaevi önünde tepki: Yüzüne tükürülecek adam sensin - Son Dakika
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Politika

CHP'li Zeybek'e bir partiliden Silivri Cezaevi önünde tepki: Yüzüne tükürülecek adam sensin

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için gittiği Silivri Cezaevi'nde aracına binerken bir partilinin tepkisiyle karşılaştı. Partili, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin" dedi.

27.03.2025 12:00
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile görüştü. Zeybek gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kamera karşısına geçtiği esnada bir vatandaşın, "Sen bugün AK Parti'ye hizmet eden bir adamsın" şeklinde tepkisiyle karşılaştı. Zeybek'e cezaevi önünde partililerin gösterdiği tepkinin görüntüleri ortaya çıktı.

"YÜZÜNE TÜKÜRÜLECEK ADAM SENSİN"

Zeybek aracına binerken öfkeli vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Buralara siz getirdiniz bunu. Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda. CHP tarihi bir partidir. CHP'yi kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz"

CHP\'li Zeybek\'e bir partiliden Silivri Cezaevi önünde tepki: Yüzüne tükürülecek adam sensin

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Son Dakika Politika CHP'li Zeybek'e bir partiliden Silivri Cezaevi önünde tepki: Yüzüne tükürülecek adam sensin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • BURAK HANZADE:
    MHP ve AKP li vekiller şehit aileleri tarafından yüzlerine tükürülerek iftardan kovuldu yayınlasana onuda yüreğin yetiyorsa bu parti içi hesaplaşma kılıçdaroğlu sevecenliğiniz mi tuttu ? sen şehit ailelerinden gelen o videoyu yayınlada görelim hadi yerinide diyim konya ! 76 73 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Chp iç kavgaları devam ederken chp li kesim yine Akp yi suçluyor Allah akıl fikir versin 90 21 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Savcı bu adamı konuştursun herşeyi biliyor 43 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gerçek chp li bu Tüküren adam diğerleri zırtlan 30 14 Yanıtla
  • taner taner:
    Zıyanın trolleri ıs basında 20 23 Yanıtla
  • Sernazze:
    HANZADE BU YORUMLARIN İÇİN NE KADAR ALIYORSUN, HER HABERDE BİRDEN FAZLA YORUMUN VAR.NEDEN SE SÜREKLİ CHP Yİ DEĞİL HIRSIZ EKOYU DESTEKLİYORSUN 19 12 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    abuzer annda orda la 7 14 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    bu chp liler birdahaki cumhurbaşkanlığı seçimini hartalardan seçim olacak sanarak hareket ediyrlar lakin birdahaki seçimde hem nufus hemde il sayımız çok artmış olacak bilesiniz 3 3 Yanıtla
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