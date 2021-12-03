Üye Girişi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti

03.12.2021 22:52

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendisine randevu vermemesi üzerine TÜİK'e gitti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendisine randevu vermemesi üzerine TÜİK'e gitti.

Baskın yaptığı TÜİK'te içeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde bir açıklama yaptı. TÜİK'in cumhuriyetin en önemli kurumlarından birisi olduğunu ve TÜİK rakamlarının 84 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine siyasal partiler, ekonomik, sosyal çevreler düşüncelerini kamuoyuyla paylaşırlar. Dün, TÜİK Başkanlığından randevu istedik. Gelen milletvekili arkadaşların tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide, sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız, maliyede çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini, kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Kendilerine TÜİK'in internet sitesinde yazılı olan metni okuduk, 'Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz.' Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen hiçbir vatandaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşun, hiçbir STK'nın unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

"Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa memura, işçiye daha az vereceğim anlamına geliyor"

Kılıçdaroğlu, bir grup akademisyen ve sosyal bilimcinin de enflasyonu hesapladığını, açıklanan rakam ile bunun farklı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "En son bugün sabah açıklanan aylık enflasyon 3,51, yıllık enflasyon 21,31. Bu rakamlar güven vermiyor. Bütün vatandaşlarıma açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, elektrik düğmesine bastığınızda, doğalgazı yaktığınızda enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi 3,51 mi? Burası güven vermediği için bir grup akademisyen ve sosyal bilimci de enflasyon tahmininde bulunuyorlar. Onlar da piyasaya, rakamlara bakıyorlar. Onlar da topluyorlar bilgileri. Burası 3,51, onlar aylık enflasyon 9,31 diyorlar. Onlar yıllık 58,63 diyorlar. CHP'nin genel başkanı olarak milyonlarca işçinin hakkını korumak, milyonlarca emeklinin hakkını korumak, milyonlarca memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Benim siyaset yapma anlayışım budur. Ben sosyal demokratım. Devletin sosyal olmasını isterim. Fakirden fukaradan yana olmasını isterim. Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuyla doğru diye paylaşıyorsa bu memura daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim anlamına geliyor. Bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti neden yapıyorum. Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorum. İşçinin hakkını savunmayacaksam, memurun hakkını savunmayacaksam, emeklinin hakkını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti - Son Dakika


Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Son Dakika Haberleri
23:52 Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek
23:51 Prof. Dr. Ertuğrul'a aşı karşıtlarından tehdit: Seni asacağız
23:20 Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
23:20 Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili gerçeği ifşa etti
23:00 Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
22:47 Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
22:46 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
22:27 UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak
22:24 TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
22:09 Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira         
11:47
Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler         
10:49
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 00:00:46. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement