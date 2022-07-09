CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a başsağlığı telefonu - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a başsağlığı telefonu

09.07.2022 18:10
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a başsağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Buldan'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet diledi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a başsağlığı telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a başsağlığı telefonu - Son Dakika
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