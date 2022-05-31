CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 4 yıl 11 aylık hapis cezası geçtiğimiz haftalarda onandı. Kaftancıoğlu bugün prosedür gereği Silivri Adliyesi'ne gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısından Kaftancıoğlu'yla telefon görüşmelerini aktardı.

"SABAH KONUŞTUK, SESİ İYİ GELİYORDU"

Kılıçdaroğlu, "İstanbul İl Başkanımız bugün hapis cezası ile mahkum edildi. Sabah evden çıkmadan beni aradı, sesi iyi geliyordu. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Ne için çalıştığımız bellidir, asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz. Bunu yapanlardan birisi de Canan Kaftancıoğlu" dedi.

"İMAMOĞLU İÇİN DE BİR DURUŞMA VAR"

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu için de yarın bir duruşma var. Neden, hala İstanbul'u kaybettiklerini anlayamıyorlar" diye konuştu.