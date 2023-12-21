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CHP lideri Özel: 'AYM saati doğru göstermiştir' - Son Dakika
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CHP lideri Özel: 'AYM saati doğru göstermiştir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararını değerlendirerek, 'AYM saati doğru göstermiştir. Şüphesiz kararın uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektir' dedi.

21.12.2023 - 22:44,
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CHP lideri Özel: "AYM saati doğru göstermiştir"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir saate, 'Saat doğru gösteriyor ne diyeceksiniz' diye sorulur mu? AYM saati doğru göstermiştir. Şüphesiz kararın uygulanması gerekir" dedi.

Özel, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararını değerlendirdi. Özel, karara ilişkin olarak, "Beni utandırıyor ama bu gündem birilerini utandırmıyor. Türkiye'yi mahcup edenlerin artık ders almaları gerekir. AYM saati doğru göstermiştir. Şüphesiz kararın uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektir" dedi.

CHP lideri Özel: \'AYM saati doğru göstermiştir\'
Kaynak: İHA
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