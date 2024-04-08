CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler

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İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine röportaj veren CHP lideri Özgür Özel yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirterek "Kendisinden randevu isteyeceğim, nereye randevu isterse oraya gideceğim. En sert muhalefet olacağız fakat nezaketten ve makamlara saygıdan taviz vermeyeceğiz. Zira ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil" ifadelerini kullandı.

08.04.2024 10:40  Güncelleme: 10:55
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31 Mart yerel seçimlerinde zaferle çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan ifadeler kullandı.

"MAKAMLARA SAYGIDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirten Özel, eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' siyasetinden uzak duracaklarını belirterek "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"NEREYE İSTERSE ORAYA GİDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirten Özel, "Nereye randevu isterse oraya gideceğim. Eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' yok. Böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım. Çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var" şeklinde konuştu.

"MAKAMLARA SAYGIDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Son olarak en sert muhalefeti yapıp fakat nezaketten ve makamlara saygıdan taviz vermeyeceklerini ifade eden Özel, "Zira ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil. O zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu olmaz" dedi.

CHP lideri Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la ilgili ezber bozan sözler

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İSA Çiftci: Çok sinsi Özgür akrep misali 143 223 Yanıtla Teoman Ökmen: Makama saygılı olacağım diyen size göre sinsi ve akrepmi ? 44 18 İSMAİL KILINÇ: İsa tabi böyle kibarlığa alışık değildin yıllardan beri kutuplaşmış insan olarak sindi görmen normal yavaş yavaş alışacaksın saygı sevgi kucaklaşmaya hatta muhtemelen oy vereceksin 2028 26 7
  • sebahattin şentürk: Saygı chp ve saygı çok komik 129 190 Yanıtla
  • Alper Elma: ilk defa doqru bir söz etmiş 89 117 Yanıtla
  • Mehmet Balta: ????????ADAMSIN BE BAŞKANIM 115 79 Yanıtla
  • H celik: Ekrem e kaptırmamak için şirinlik çabaları 84 72 Yanıtla
  • İLKER GULER: PKK yi lanetle demistasa terorist de diye açıklama.yap dese ne diyeceksin 71 45 Yanıtla
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