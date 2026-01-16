CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak - Son Dakika
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

16.01.2026 17:05
CHP lideri Özgür Özel, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'te oylanacağını belirterek ''Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak'' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylanacağını söyleyerek, "Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak" dedi.

KOCATEPE'DE EMEKLİLERE MESAJ

Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada emekli maaşlarının alım gücünün gerilediğini savundu. Özel, en düşük emekli maaşının geçmişte asgari ücretin 1,5 katı seviyesinde bulunduğunu, bugün ise asgari ücretin 0,7 katına düştüğünü söyledi; emeklinin maaşıyla aldığı çeyrek altın miktarının azaldığını vurguladı.

"GÖZLERİNDEKİ ÖFKEYİ GÖRÜYORUM"

Özel, son dönemde sahada "daha önce görmediği düzeyde bir öfke" gördüğünü belirterek sosyal bir krizin yaklaştığını ifade etti. Meclis'te en düşük emekli maaşı için yürütülen çalışmalara da değinen Özel, milletvekillerinin Genel Kurul sürecinde nöbet tuttuğunu söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkarmayı öngören düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduğu, teklifin komisyondan geçtiği ve nihai kararın Genel Kurul'da verileceği belirtildi.

"HAFTAYA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLACAK"

Bahçeli'nin "sefalet ücreti" ifadesini hatırlatarak Meclis'teki oylamaya dikkat çeken ve tüm partilerle görüşerek uzlaşmaya açık bir öneri sunacaklarını ifade eden Özel, "Herkes sözünü tutarsa... Milletvekilleri dün Sayın Bahçeli'nin dediği gibi davranmadılar ama esas oylama Meclis'te. Diğer partilerle de görüşerek, MHP'ye de sorarak bütün partilerin uzlaşabileceği bir öneri vereceğiz. Eğer bu maaşa 'Sefalet maaşı' diyen herkes oy verirse siz Meclis'te azınlık değil çoğunluksunuz. Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ömer özdaş ömer özdaş:
    ya sen gelsen bu emeklilerin maaşınıda veremezsin coğu belediyelerde işçiler maaşını alamıyor 130 170 Yanıtla
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Eyvallah Ömer kardeşim çok güzel bir yorum 65 68
    Çengelköylü Çengelköylü:
    BİR SİLOGAN TUTTURMUŞLAR GİDİYORLAR HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DİYE DİYE İSTANBULUN ANASI BELLENDİ ŞİMDİ YİNE AYNI SİLOGAN YİNE BİR DÜMEN DÖNÜYOR GİBİ 63 57
  • ender3316 ender3316:
    bu millet nankör unutur reis yaptı der özgür bey 102 68 Yanıtla
  • 1234 1234:
    hadi bakalim inşallah özgür bey 135 21 Yanıtla
  • 400190 400190:
    Önce bir Belediye çalışanların maaşlarını zamanda versin yazıl günah belediye çalışanlar insalar evlerine para götüremiyor 71 69 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    OLMAYAN KAYNAK O ANCAK KIRMIZI KAR YAĞACAK DENMESİ GİBİ BİR PAYLAŞIM OLMUŞ 47 45 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
