CHP Lideri Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi\'nin İftar Programına Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından her yıl Kadir Gecesi vesilesiyle gerçekleştirilen iftar programının 10.'su gerçekleştirildi. İftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Evin Çalık ve Beylikdüzü Belediye Meclisinde seçilen Başkan Vekili Önder Serkan Çebi de katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan iftar programında dualar okundu.

"Bugün başkanın emanetini sırtlanmış bir yol arkadaşınız olarak sesleniyorum"

Programda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Önder Serkan Çebi, "Bugün sizlere 2014 yılından bu yana değişimin, dönüşümün ve gelişimin öncüsü, tüm ülkeye umut olmuş bir kentin iki büyük başkanın büyük emanetini sırtlanmış genç bir yol arkadaşınız olarak Beylikdüzü'ne aşık seçilmiş Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın başkan vekili olarak sesleniyorum. Şu anda bu kürsüde konuşması gereken Mehmet Murat Çalık başkanımızdı" dedi.

"Beylikdüzü'nün emaneti ehil ellerdeydi"

Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sofra, Beylikdüzü'nün sofrası. Murat Başkanın sizlerle paylaştığı, 10 yıldır bin aydan daha hayırlı olan bu Kadir Gecesi'nde iftarlarını sizlerle açtıkları bir sofra. Mübarek Ramazan ayının en kıymetli gecesinde sizlerle bir arada bulunmak benim için hem büyük bir mutluluk ama bir yandan da yüreğimi burkan bir sızı elbette. Beylikdüzü sakinleri şahittir ki İstanbul'un emaneti, Beylikdüzü'nün emaneti ehil ellerdeydi. Ancak onlara adaletle muamele edilmedi" diye konuştu. - İSTANBUL