CHP Lideri Özgür Özel'den Sert Açıklamalar - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel'den Sert Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili karışıklıkları eleştirerek, siyasetteki 'doku uyuşmazlığı' hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptali konusunu da gündeme getirdi.

26.02.2025 16:53
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işine karışırız, ne içine karışırız. Ama içine ve işine karışanlar ülkeyi bu hale getirdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un "CHP ile aramda doku uyuşmazlığı var" sözlerinin sorulması üzerine, "CHP ile doku uyuşmazlığı varmış. Ben daha ne söyleyeyim. Herhalde böyle bir kariyerden sonra siyaseti bu noktaya, Türkiye'de bu kadar tartışılır bir noktaya getirmenin, siyaset kurumuna bizzat itibar kaybettirmenin doruk noktasına çıkmak Serap Hanım'a nasip oldu. Bir bütün olarak siyaset kurumuna kaybettiriyor yani. Sadece kendi düştüğü hali kendi takdir etsin" ifadelerini kullandı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işine karışırız, ne içine karışırız"

Kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenlerin ihracına ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanına yaptığı eleştiriler üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığı sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Ben ne Genelkurmay Başkanı'na bir şey diyorum, ne Milli Savunma Bakanı'na bir şey diyorum. Ben duyduğumu, bildiğimi söylüyorum. Bu süreci kimin yaptığını, bu mobingi kimin yaptığını, kimin köpürtülmesi için gayret sarf ettiğini biliyorum. Onların da isimlerini söyledim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işine karışırız, ne içine karışırız. Ama içine ve işine karışanlar ülkeyi bu hale getirdi" diye konuştu.

Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, "Sizin nefesinize yazık oldu ama ben kendi nefesime yazık etmeyeceğim" cevabını verdi.

"O diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir şey değil"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik belgeleri istemesinin sorulması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalıyken, böyle bir tartışmayı başlatmak ve sonunun ne olacağı biline biline. Çünkü denklik olduğu da belli, o tarihte olduğu da belli. Bütün evraklar yapılmış, kişiye özel işlem yok. İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş. Herkesle bir başvurulmuş. Bir sene öncekiler de gitmiş zaten. Yüzlerce kişi aynı durumdayken o diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir şey değil." - ANKARA

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Son Dakika

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