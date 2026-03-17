CHP Lideri Özgür Özel'in Dokunulmazlığı Kaldırılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.