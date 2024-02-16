CHP Lideri Özgür Özel, İzmir Dikili\'de adayı yanlış tanıttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Dikili'deki halk buluşmasında konuşurken CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtmak istedi. Özel, halka seslenirken "Benim çok güvendiğim bir adayım var, aday burada, Cemil Tugay" ifadelerini kullandığı sırada Tugay yerine başka bir ismin elini tutmaya çalıştı. Yanlışı fark eden Özel, düştüğü duruma güldü.
İzmir Dikili'de yerel seçim ziyareti amacıyla bulunan Özgür Özel, CHP'de tartışma konusu olan ve Dikili'de "Efsane başkan" olarak bilinen Osman Özgüven'in istifasını getiren olayla ilgili "Ankete baktık ve Dikili'de konuşacak ve tartışacak bir şey yok dedik." ifadelerini kullandı. Özel'in buradaki konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:
"Bir siyasi parti olarak belediye başkanı tercihinde bulunacağız. 11 aday başvurdu. Hepsi çok kıymetli. Biz bir tercih yapmak durumundaydık. Genel kural memnuniyet anketidir. İzmir seçmeninin beklentisi yüksek notu kıttır. Ankete baktık ve Dikili'de konuşacak ve tartışacak bir şey yok dedik. Adil Kırgöz 5 yıl boyunca belediyenin mali tablosunu düzeltmiş, yeni projeleri bitirmiş, bunu sizlere iyi anlatmış ve sizlerden de çok büyük destek aldığı noktadaydı.
İş büyükşehir belediye başkanının belirlenmesine gelince, orada CHP'nin profil çalışmalarında ortaya çıkan, işi gücü İzmir olacak, Bergama olacak, Kınık olacak, sorunu doğru tespit edecek, sakin, kararlı, en üst düzeyde hizmet vermesi istenen ve belediyeciliği bilen bir isim için çalışmaların sonunda karşınızda Cemil Tugay. Bundan sonra Adil Kırgöz'ün işi gücü Dikili, Cemil Tugay'ın işi gücü İzmir."
Özel, İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tanıtırken "Benim çok güvendiğim bir adayım var, aday burada, Cemil Tugay." ifadelerini kullandı. Ancak Özel, bu sözleri sarf ederken sağında bulunan ismin Cemil Tugay olduğunu sanınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yanlış ismin elini kaldırmaya çalışan Özel, uyarı sonrası solunda bulunan Tugay'ın elini kaldırdı ve düştüğü duruma da gülerek tepki verdi.
Son Dakika › Politika › CHP Lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'de adayı yanlış tanıttı - Son Dakika
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CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
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