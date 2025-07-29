CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

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CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
29.07.2025 13:22
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CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na destek vermek için şartını açıkladı. Özel "Bu süreçte cezaevinde ne Figen Yüksekdağ durabilir. Ne Selahattin Demirtaş durabilir. Ne Ekrem İmamoğlu durabilir. Ne de Ahmet Özer durabilir. Bunların konuşulacağı, çözüleceği, meselenin ilerleyeceği bir komisyonda oluruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin Terörsüz Türkiye Komisyonu'yla ilgili sorularını yanıtladı.

Meclis komisyonuna üye gönderip göndermeyeceği sorulan Özel, "Komisyon ya eşit temsille oluşmalı, yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Eşit temsil değilse, o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım" ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki Demirtaş, İmamoğlu ve Ahmet Özer'e dikkat çeken Özel, "Bakın bugün Türkiye'nin en büyük sorunu demokratikleşme, adil yargılanma meselesi. Cezaevlerinde suçsuz duran birçok kişinin tahliyesi söz konusu. Bir yandan bu süreçte başka tahliyeler gelecek. 'Onlar bir yandan olsun, sonra öbür tarafta başkaları siyasi sebeplerle içeride dursun.' Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ne Figen Yüksekdağ durabilir. Ne Selahattin Demirtaş durabilir. Ne Ekrem İmamoğlu durabilir. Ne Ahmet Özer durabilir. Ne de suçsuz, günahsız bürokratlarımız sırf bir suçun parçasıymış gibi durabilir. Bunların konuşulacağı, çözüleceği, meselenin ilerleyeceği bir komisyonda oluruz." dedi.

"AK PARTİ VE MHP İSTEDİĞİNİ YAPIYORSA NE İŞİMİZ VAR ORADA"

Terörsüz Türkiye komisyonuyla ilgili sorulara özel şu yanıtı verdi:

"Komisyonla ilgili bizim tavrımız ilk günden beri net. Bu işin Meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Komisyon ya eşit temsille oluşmalı, yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Ne olacak o zaman? Birinin dediği olmayacak, uzlaşıyla çıkacak kararlar. Eşit temsil değilse, o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Komisyonun beşte üçü ya da üçte ikisinin alacağı kararla kanunlar kabul edilmeli, çıkarılması istenen kanunlar Meclis'e tavsiye edilmeli diyoruz. Şimdi Sayın Meclis Başkanı'nın istediği rakamlarda gördünüz, eşitlik yok. 21 AK Parti'den, 10 CHP'den istiyor. Meclis'teki sandalye sayımıza göre. O zaman nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamları, AKP artı MHP istediğini yapıyorsa, bize hiç ihtiyaç yoksa, böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada? Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığında o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda yer alır. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyonda yer alması, ne Tayyip Erdoğan'ın böyle tuhaf beklentilerine, yok işte geçmişteki bilmem neyin kefaleti, mefaleti. Böyle sulandırmalar için değil. Türkiye'nin en önemli meselesi; terör bitecek, oraya cumhurbaşkanlığı kabine sonrasında şu if giden askerin anasının gözyaşı dinecek, önce endişesi dinecek. Sıvasız briket evlere al bayraklı şehit cenazeleri gelmeyecek. Türkiye'de analar ağlamayacak. Oraya harcanan para da iktidarımızda teröre harcanmayacak; yoksullukla mücadeleye harcanacak, kalkınmaya harcanacak. Biz bunun için bir yerde olacaksak oluruz. Ne Tayyip Erdoğan için."

DEMİRTAŞ, İMAMOĞLU VE AHMET ÖZER'E DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun herkes. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'i tartışacak bir yerde olmaz. Cumhuriyet'in tartışıldığı bir yerde olmaz. Cumhuriyet'in kolonlarına çivi çakılan, bakın kolonlarının kesildiği değil; çivi çakmaya yeltenenin elinden o çekici alır, o komisyonda olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, demokratikleşme olacaksa orada olur. Bakın bugün Türkiye'nin en büyük sorunu demokratikleşme, adil yargılanma meselesi. Cezaevlerinde suçsuz duran birçok kişinin tahliyesi söz konusu. Bir yandan bu süreçte başka tahliyeler gelecek. 'Onlar bir yandan olsun, sonra öbür tarafta başkaları siyasi sebeplerle içeride dursun.' Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ne Figen Yüksekdağ durabilir. Ne Selahattin Demirtaş durabilir. Ne Ekrem İmamoğlu durabilir. Ne Ahmet Özer durabilir. Ne de suçsuz, günahsız bürokratlarımız sırf bir suçun parçasıymış gibi durabilir. Bunların konuşulacağı, çözüleceği, meselenin ilerleyeceği bir komisyonda oluruz. İlerlemiyor mu? Önce ilerletmeye çalışırız. Yok, geri mi gitmek istiyorlar? Olmayız. Tayyip Erdoğan demokrasiyi bir araç olarak görmüş. İşine gelince binmiş, işine gelmeyince inmiş de demokrasiyi rafa kaldırmış, sandığa saldırmış, kimse 'Sen demokrasi treninden niye indin?' demeyecek, Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona girerse… Katoliklik nikahı var sanki. Yanlış işler konuşacaklar, doğru işler yapmayacaklar, o komisyonda bindiğimiz gibi ineriz. Tayyip Erdoğan bu konforu ömrü boyunca kullanacak da Cumhuriyet Halk Partisi şimdiden niye sonuç alabileceği bir komisyonda demokrasiyi zorlamak için, hem de nitelikli çoğunlukla karar alınacaksa bulunmayacak? Ya da niye girdi diye AK Parti'yle, AK Parti'nin getirdiği bir takım şeylere sadece tasdik memuru, noter gibi görev yapacak? Bu özgüvensizlik niye yani? Cumhuriyet Halk Partisi çatır çatır mücadele ediyor. Mücadelesini sahada, meydanda, sokakta, otobüsün üstünde de Meclis'in kürsüsünde de sürdürmeye devam edecek. Kimse bizden bu süreçte hatalarından dönmeyen, yanlışlardan geri adım atmayan hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'mış gibi' siyaset yapmasını beklemesin. Memlekette darbe var, püskürtmeye uğraşıyoruz. Meydanlardaki mücadele devam edecek. Milletin verdiği görevle geldiğimiz Meclis'te de bir zemin var. O zemine gideceğiz, mücadelemizi yapacağız. Yok, bu zemin size göre değilse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi o zeminde olmaz zaten. Kimsenin kaygısı, endişesi olmasın. CHP'nin olmadığı yerde her şey olur. Olduğu yerde bir şey oluyorsa ya iyi bir şey oluyordur, yanlış bir şey oluyorsa zaten içinde biz olmayız. Bunu herkes böylelikle görsün.

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih mehmet yıldız:
    bir kere omurgalı ol be, senin için söylemiyorum, şu chp nin başına bir kere omurgalı biri çıksın, şarta bak şarta, bu süreç sen olmasan da ilerler özgüüürrr, olmadığın iyi gerçi tarih bir kere bile olsa doğrunun yanında durdu yazmasın size...! 15 12 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hırsız ne alaka laa 10 4 Yanıtla
  • ali tartan:
    Sen saydığın şahısların suçsuz olduğuna kendin bile inanmıyorsun 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    terörist dışarı çıkacaksa kimse içerde kalmasın 1 0 Yanıtla
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