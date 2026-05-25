Tekirdağ'da "mutlak butlan" kararına tepki - Son Dakika
25.05.2026 21:07  Güncelleme: 21:16
Tekirdağ'da CHP'liler, partinin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararını protesto etti. Partililer, mahkeme kararına tepki göstererek 'Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuştur, mahkeme koridorlarında dizayn edilemez' dedi.

Tekirdağ'da mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararına tepki gösteren partililer, protesto gösterisi düzenledi.

CHP Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından Süleymanpaşa ilçesi Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen protestoya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç ile partililer katıldı. Protestoda zaman zaman "Hain Kemal" sloganları atıldı.

CHP Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren ve Cumhuriyeti kuran Türkiye'nin kurucu partisi olduğu belirtilerek, "Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuştur, mahkeme koridorlarında dizayn edilemez" denildi.

Milletvekili Avşar, genel merkeze yönelik müdahalelere tepki göstererek, "Yapılanlara tepki gösterdik, direndik ancak hiçbir zaman polisimizle karşı karşıya gelmek istemediğimizi en başından söyledik. İradesini ve meşruiyetini milletten alamayanlar, mahkeme kararı ve polis zoruyla genel merkezimize girdiler" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer ise, "Önce kayyum dediler, sonra mutlak butlan dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini yok sayarak atanmış bir düzen kurma hedefiyle yola çıktılar" ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ İl Teşkilatı'nın yaptığı basın açıklamasında Özgür Özel ve mevcut yönetimin yanında olunduğu vurgulanarak, partiye yönelik vesayet anlayışını kabul etmeyecekleri belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

