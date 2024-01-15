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CHP Lüleburgaz'da adaylık tartışması: Serap Ürün tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Lüleburgaz'da adaylık tartışması: Serap Ürün tepki gösterdi

Lüleburgaz'da CHP belediye başkan adayının atama usulüyle belirlenmesi, aday adaylarından Serap Ürün'ün tepkisine neden oldu. Özgür Özel'in demokrasi vurgusuna rağmen ön seçim yapılmadan aday belirlendi.

CHP Lüleburgaz\'da adaylık tartışması: Serap Ürün tepki gösterdi
15.01.2024 - 20:37,  Güncelleme: 20:38
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'de Murat Gerenli'nin aday olduğunun açıklanmasıyla belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığının haftalık toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen Murat Gerenli, adaylığını açıklamak için kürsüye çıktı. Gerenli'nin konuşması sonrasında söz hakkı isteyenler kürsüye çıktığı sırada belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, Özgür Özel'in sözlerini hatırlatarak "demokrasi" çağrısı yapınca İl Başkanı Bora Terzi ve Murat Gerenli'yi destekleyen üyelerden tepki aldı. Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti. Bu duruma sosyal medya platformlarında pek çok vatandaş tepki gösterdi.

Süreç nasıl ilerledi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan seçilmeden önce kırmızı çizgisinin ön seçim ve demokrasi olduğunu vurgulamıştı. Parti üye ve aday adayları da hem sahada hem sosyal medyada belediye başkanı adayının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti. CHP'de çok sayıda ilçede ön seçim kararı alınırken, Lüleburgaz'da belediye başkan adayı atama usulüyle belirlenerek, mevcut Belediye Başkanı Murat Gerenli aday gösterildi. Bu süreçte CHP Lüleburgaz Belediye Başkan aday adaylarından Özgür Kaya, 11 bin ıslak imza toplayarak genel merkeze "halk ön seçim istiyor" şeklinde talebini sundu. CHP il ve ilçe yönetimi de genel merkeze ön seçim talepleri olduğunu iletti. Belediye başkan adayının atama usulüyle belirlenmesi üzerine aday adaylarının bir araya gelerek, bağımsız bir adayı destekleyecekleri iddia edildi. Bu kişiler arasında partinin aday adaylarından Özgür Kaya, Hakan Dedeoğlu, Serap Ürün ve eski Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak'ın da yer aldığı ileri sürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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