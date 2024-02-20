CHP, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını onayladı - Son Dakika
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Politika

CHP, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını onayladı

CHP, Lütfü Savaş\'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını onayladı

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi. Parti, il örgütü, ilçe örgütleri ve ilçe belediye başkan adaylarının talep ve mutabakatları üzerine Savaş'ın adaylığını onayladı.

20.02.2024 01:43  Güncelleme: 01:44
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CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını onayladı - Son Dakika
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